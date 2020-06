Mycket på gång i Sidensjö – nytt omsorgsboende byggs och skolan renoveras

Sidensjö är en bygd med positiv utveckling och nu under 2020 händer det verkligen mycket. Under senaste månaden har vi i Örnsköldsviks Allehanda kunnat läsa om planerade nyanställningar hos såväl Nätraälvens Virkesförsäljningsförening som Sidensjö Sparbank, och banken planerar även en utbyggnad. Drömme har utsetts till Årets By, men det händer mycket mer.