Musikvideoinspelning med lokala företagare:"De behöver inte sjunga"

Den digitala kören Saras Sångfåglar med ledning av Sara Karlsson spred vårstämning när de under Valborg delade videon "Vintern rasat ut" på Youtube.

Efter den lyckade videon, som fått över 3400 visningar, började Sara att spåna vidare på ytterligare en musikvideo.

– Från början var tanken att bara körsången skulle vara med eftersom det blev väldigt lyckat och uppskattat sist. Men sen kände jag att med tanke på tiderna som råder ville jag göra något för butikerna och företagen i Örnsköldsvik, säger Sara Karlsson.

Sara bestämde sig för att fråga om inte några företag och butiker ville medverka i videon tillsammans med hennes digitala kör.

– Jag har frågat om att få korta videoklipp skickade till mig. De behöver inte sjunga utan det viktigaste är att det är glädje, jag har sagt att de gärna får dansa eller vinka, skrattar Sara.

Låten som ska sjungas heter "We are one" med Frida Öhrn. En låt som Sara tycker passar perfekt.

– Jag hoppas att både de som handlar och de som jobbar i butikerna känner att det finns en gemenskap. Jag tror att vi behöver känna det för att klara den här tiden, man märker hur många det är som går på knäna och butiker som måste stänga.

Sara arbetar med videon ideellt mot utbyte att de som medverkar i musikvideon sprider den. Hennes förhoppning är att den kommer att släppas i slutet av nästa vecka.

– Jag älskar möjligheten att kunna bo i ett levande Örnsköldsvik där lokala aktörer i staden och på landsbygden kan sprida gemenskap.