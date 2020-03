Musiker lyfter Ö-vik i ny musikvideo – spelas in på distans: " Måste hitta nya sätt att mötas"

Föreningen Vardagsrummet, vars syfte är att skapa mötesplatser för människor, förändrar sin verksamhet något med anledning av coronasmittan.

Den här våren hade de återigen tänkt ordna ett "Så mycket mer" där olika musiker fått mötas för att tolka musik på ett nytt sätt.

– Det har vi haft två gånger tidigare och det har varit mycket lyckat, säger Annelie Vigren

TV: Musikvideon "Stand by me - Ö-vik tillsammans"

På Youtube snurrar det en musikvideo "Playing for change" med musiker och inspelningar från hela världen som spelar en och samma låt.

Sedan Linda Lundin hörde och såg videon första gången har den funnits med henne. Nu tyckte hon det var ett bra tillfälle att lyfta idén.

– Ursprungsversionen är tolv år gammal och jag såg den om och om igen. Att vara så långt från varandra men ändå göra något tillsammans, säger Linda Lundin.

Ett snabbt styrelsemöte senare och beslutet var fattat.

– Vi ville göra en Ö-viksvariant av detta, säger Annelie Vigren.

Istället för fysiska möten för att musicera väljer nu Vardagsrummet och ett gäng Ö-viksmusiker att tillsammans men ändå på distans spela in en sådan musikvideo.

Idag är det 30 personer som är engagerade i projektet att spela in låten "Stand by me". Det är musiker, sångare, instrumentalister, inspelningstekniker samt en person som hjälper till att redigera allt.

– Det har varit allt annat än svårt att hitta personer som vill ställa upp, säger Niclas Lundin.

– Alla är så otroligt glada och ivriga och tycker det är fantastiskt roligt, säger Annelie Vigren.

På mindre än en vecka har alla delar spelats in från olika platser, rum och inspelningsmiljöer i Ö-viks kommun. Nu återstår det att redigera ihop allt till en musikvideo.

Föreningen Vardagsrummet har några syften med projektet:

► För att fortfarande kunna musicera och skapa tillsammans med andra, fast på ett nytt sätt.

► För att göra något som man mår bra av och kunna tänka på annat, under rådande omständigheter.

► För att inspirerar våra lokala företagare i Ö-vik som vi vet sliter extra mycket just nu eftersom många väljer att stanna hemma med tanke på smittorisken.

Målet är att hela musikvideon ska vara klar till fredag 27 mars och att den då ska läggas upp på Youtube.

– På något sätt är det också tänkt att vi ska medverka under Earth Hour på lördag 28 mars, hur vet vi inte riktigt ännu, säger Annelie Vigren.