Musiken var ett självklart inslag närhelst Kjell Bylund var med

Kjell Bylund har efter en kort tids sjukdom somnat in på Sundsvalls sjukhus den 3 februari i en ålder av 89 år.

Kjell föddes i Älandsbro den 7 oktober 1930 och växte upp tillsammans med sin mor Göta och mormor.

Efter avslutad skolgång med realexamen tog han anställning på Blombergs järnhandel i Härnösand. Senare flyttade han till Sundsvall och arbetade på Nynäs petroleum där han blev kvar fram till sin pensionering.

Musiken var ett av hans stora intresse och det började redan tidigt i livet.

Kjell hanterade redan vid 4 års ålder dragspelets ädla konst och det kom att bli hans huvudinstrument livet ut, även om han spelade såväl fiol som piano mycket bra.

Det var också musiken som förde honom samman med sin fru Britt som han träffade på sin blivande svärfars 50-årskalas som speleman. De levde samman till Britts bortgång.

Kjell och Britt fick aldrig några egna barn, men många av oss kusiner har som barn och vuxna fått ta del av hans fantastiska förmåga att leka, och delta i olika aktiviteter tillsammans med honom. Det har gett oss bestående minnen.

Förutom musiken var han engagerad i föreningslivet bland annat genom sitt engagemang i Lions i Sundsvall.

Många spelningar ibland flera gånger per vecka var vardag för Kjell. Vid släktsammankomster, högtider och andra tillfällen där han fanns med, var musiken ett självklart inslag som gladde både släkt och vänner

Förutom musiken var Kjell väldigt social till sitt sätt och hade många vänner och bekanta som fick ta del av hans positiva inställning till sin omgivning.

På ledigheter och semestrar tillbringade han ofta tid i fjällen med olika aktiviteter som skidåkning och bärplockning. Tänndalen i Härjedalen var ett kärt besöksmål dit Kjell och Britt ofta återvände.

Efter sin pensionering bosatte sig Kjell tillsammans med Britt i hennes hemort Brunne i Stigsjö församling, som varit en samlingspunkt för alla oss släktingar och vänner under åren som gått. Där kände man sig alltid välkommen och Kjell stod ofta för musikalisk underhållning under trivsamma former.

Några år efter Britts bortgång träffade han Britt-Marie som blev hans partner i många år fram till hennes död. De gjorde flera resor tillsammans, till exempel till Thailand.

Kjell har gjort bestående intryck på alla som kom att lära känna honom som den varma, sociala och trevliga person han var. Saknaden efter honom kommer att vara stor

Släkten Andersson gm. Lars Nygren