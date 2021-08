Musikcafé i Gullängets kyrka

Gunnar Lindahl inledde kvällen med att berätta om ÖB EFS terminsstart som hade pågått några timmar innan musikcaféet i kyrkan. Sedan gav han publiken reflexioner över temat Frihet. Stor frihet blev det även för kvartetten ÖbergGrimell och Lova Lind.

Sören Öberg, piano och Anders Grimell, klarinett förde publiken ut i jazzig tolkning med låtarna Bedårande sommarvals, Summertime och Autumn Leaves.

Sören Öbergs barnbarn Lova sjöng tillsammans Sommaren för mig där också publiken fick vara med. Kvartetten tog därefter vid med sångerna Jag är värdefull och Jag tycker om dig och så blev det publikens tur att få vara med i psalmen Långt bortom rymder vida med Monika Öberg, sopranblockflöjt, Ingegerd Grimell, altblockflöjt, Anders Grimell, klarinett och Sören Öberg, piano.

Duon Sören och Anders bjöd sedan på ett mycket finstämt jazzmedley på låtarna Just a closer, Thank you for the musik och duettsång i Vilken underbar värld.

Kvällens höjdpunkt blev Lova Linds tolkning av sången Min stund på jorden. Det var magiskt och man fick gåshud. Vad månde bliva av denna musikaliska musikbegåvning? Hennes sång omramade Sören Öbergs Tankar för kvällen med temat Att leva i harmoni tillsammans med sången Ensam vandrade jag aldrig.

Som ett signum på kvartetten ÖbergGrimell avslutar de oftast sin musik med Du omsluter mig varvat med publiken. Så blev det även denna kväll. En mycket fin musikafton som ger mersmak.

Ruth Lindh