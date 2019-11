Musik och berättande med Anita Wall och Nordiska Kammarorkestern – i Ö-vik och Kramfors: "Absolut högsta klass"

Nordiska Kammarorkesterns konsert, som gavs både i Örnsköldsvik och Kramfors, hade ett ovanligt och fascinerande programinnehåll.

Det bjöds på fransk instrumental barockmusik av Élisabeth de la Guerre och Jean-Philippe Rameau, som ramade in konserten tillsammans med rokokomusik av Carl Philipp Emanuel Bach, en av J. S. Bachs söner, samt den engelske renässansinspirerade tonsättaren Peter Warlock och Alfred Schnittke.

Som ett skirt, men samtidig innehållsmättat, flor över konserten låg skådespelaren Anita Walls recitation av bland annat Strindberg och Pär Lagerkvist.

Hennes framförande skapade en intensiv tystnad och kommunikation mellan scen och sal av absolut högsta klass; beröm till Nordiska Kammarorkesterns programråd för att ha satt samman ett fint program

Konserten inleddes med Élisabeth de la Guerres svit ur operan ”Céphale et Procris”. De la Guerres är den första kvinnliga franska barocktonsättaren, samtidig som hon räknas som av barockens stora mästare.

Nordiska Kammarorkesterns dirigent, engelsmannen Patrick Ayrton, känner sin barockmusik – han skapar en äkta barockklang, tät och balanserad och med karakteristiskt driv.

Av Peter Warlock fick vi lyssna till hans mest kända verk ”Capriol Suite” i version för stråkorkester från 1926. Verket finns i originalversion för fyrhändigt piano samt för symfoniorkester.

Dirigenten tog till vara de mycket spännande harmonier som finns i sviten – även om intonationen i några enstaka avsnitt inte var helt på topp.

Av Carl Philipp Emanuel Bach fick vi höra hans symfoni nr. 1 från 1775, ett av de tidigaste exemplen från ”Strum und Drang”-tiden. När man hör symfonin, en långsam dämpad largosats omkransad av två eldiga allegro- och prestosatser, så anar man att Beethoven, Brahms och Mahler inte är långt borta. Det gnistrade av orkesterns framförande!

Av den ryska tonsättaren Alfred Schnittke fick vi lyssna till hans ”Suite in the Old Style”. Schnittkes stil är kännetecknande för inlån av andras verk, kallad polystilism, ett postmodernistiskt fenomen som Schnittke använder med stor uppfinningsrikedom.

Många anser Schnittke som den största ryska tonsättaren sedan Sjostakovitj; hans svit var en pastisch med en stil och ett barockuttryck framfört med stor elegans.

Konsertens sista stycke var Jean-Philippe Rameaus svit ur operan ”Les Boréades” troligen komponerad runt 1763.

Anita Wall framförde texter av Anna Maria Lenngren (1754–1817), Pär Lagerkvist (1891–1974), Eric-Emmanuel Schmitt (f. 1960) samt August Strindberg (1849–1912).

Hon växlade skickligt mellan dramatiska och humoristiska roller. Hennes framförande av en rad av Anna Maria Lenngrens epigram visade Walls stora förmåga att förmedla den satiriska udd som dessa epigram har.

Allt satt som en smäck tack vare Walls utmärkta textliga timing; texterna av Lagerkvist, Schmitt och Strindberg blev framförda med ett enkelt och dämpat uttryck, men samtidigt med ett ”sting” som bar ut till sista raden i salongen – och in i samtliga åhörares sinnen.

Rune Andersen

Nordiska Kammarorkestern: Barocka berättelser och moderna sviter

Dirigent/cembalo: Patrick Ayrton

Recitatör: Anita Wall

Sundsvall 14/11, Örnsköldsvik 15/11, Kramfors 16/11