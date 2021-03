Möt Modo största trotjänare – har missat två matcher på 31 år: "Många minnen"

Allt började i oktober 1983.

– Olle Bohman (dåvarande VD i Modo) ringde och frågade om jag var intresserad att bli materialare för a-laget. Olle var även chef för Modos sportaffär där jag jobbade halvtid. Jag började i tidig ålder som materialare i KB 65.

Ulf Lundgren var 21 år när han tog över efter Sven Hörnblad som hade varit materialförvaltare i Modo sedan 1960.

– Vi skulle börja träna lite tidigare och Sven hade problem att komma loss från fabriken där han jobbade. Han hjälpte mig under många år även när han blev pensionär. Sven var väldigt duktig på att slipa skridskor. På den tiden fick man slipa för hand.

Lonkens första säsong var jobbigt sportsligt. Modo åkte ur elitserien under ledning av Hardy Nilsson.

– Då tränade vi måndag och tisdag, frivilligt onsdag, match torsdag, träning fredag, frivilligt lördag och match söndag. Alla jobbade ju med annat. Det var inte lika blodigt allvar som det är i dag.

Under första åren behövde inte Lonken tvätta spelarnas kläder. Det gjorde man i tvättstugan i Sund.

– I dag tvättar man träningströjorna efter varje träning. När jag började gjorde man det en gång i månaden. Det luktade fan, säger Lonken och skrattar.

1986 blev Ulf Lundgren heltidsanställd.

– Största förändringen kom när Leif Boork (1994-1997) tränade oss. Innan dess var egentligen materialaren någon som du tog från gatan eller som var för dålig att spela ishockey. Leffe såg till materialarna fick högre status.

Ulf Lundgren har upplevt många spelare. Det var alltid någon från varje år som utmärkte sig både positivt eller negativt.

– En del var oförargliga och en del roliga. Ta en som Janne Karlsson, att han kunde bli elittränare kunde jag inte förstå. Han hade absolut ingen ordning på någonting.

– Timo Blomqvist var ett föredöme. Fantastisk människa och ledare för laget. Går man längre tillbaka i tiden så har vi Uffe Thors som var rolig, snäll och trevlig. Likaså Sture Andersson.

Två spelare ligger Lonken närmast hjärtat.

– Per Svartvadet var en rolig prick. Hans humör och sätt att vara som människa. Han var som en kompis. Lars Jansson hade samma egenskaper.

Favorittränare?

– Pelle Bäckman och Pirro Alexandersson. Vi var bra kompisar och har fortfarande kontakt. Alla tränare har varit bra människor.

Ulf Lundgren har jobbat med 16 huvudtränare (!). Bara fyra hade varit tränare i klubben innan Lonken började. Kabben Berglund, Lennart Höglander, Lars Öhman och Tommy Sandlin.

Lonken har många minnesvärda matcher.

– Man minns mest de roliga. Första var under mitt andra år när vi slog Troja i tre raka matcher i kvalet till elitserien (1985). Vi låg under med 2–4 i match tre hemma i Kempis när Tore Erkén (dåvarande ordförande i klubben) kom in i omklädningsrummet och röt till. Vi vände till seger i sista perioden.

– Andra stora händelser är givetvis SM-guldet 2007 i Linköping och sjunde avgörande kvarten hemma mot Timrå i samma slutspel.

Negativt minne är finalen mot Brynäs 1999.

– Den beryktade fjärde matchen i Gävle när Jofa bar ner guldhjälmar till båset. Vi ledde med 4–1. Alla såg hjälmarna i två trunkar. Det skulle aldrig ske i dag.

Ulf Lundgren missade bara två tävlingsmatcher under 31 år.

– Första var en kvalmatch mot Rögle. Jag hade halsfluss och fick inte flyga. Andra var i Kempis då jag låg på sjukhus. Jag fick åka dit och se matchen men jobbade inte. Jag missade kanske fem träningar under alla år.

Favoritarena?

– Har alltid gillat Scandinavium (Göteborg). Trevlig personal och alltid rent och snyggt. Men de flesta ställena är trevliga att vara på.

– Det var ett fruktansvärt tryck i HV:s gamla arena Rosenlundshallen. Det slängdes in kavajer och mössor i båset. Många var vansinniga och publiken satt så nära. Det var livat på Hovet också.

Ulf Lundgren nämner också en kvalmatch mot Västerås i Rocklundahallen. Modo, som redan var klara för elitserien vann, och VIK missade uppflyttning.

– Vi fick poliseskort till tåget. De kastade tegelstenar och golfbollar på bussen. Det var ganska otäckt.

– När vi spelade mot Södertälje på 1980- och 1990-talet hade vi alltid poliseskort från Södertälje till Arlanda för att hinna med flyget. De körde alltid med blåljuset på.

Ulf Lundgren har haft många kollegor.

– Roger Andersson (37 säsonger) i AIK var alltid hjälpsam och trevlig. Det var alla. Materialarna träffades varje sommar. Det var jättetrevligt och vi kunde utbyta erfarenheter. Vi var bland annat till Montreal, Finland och Tyskland.

Vad var dina främsta sidor som materialförvaltare?

– Framförallt att jag var ganska plikttrogen och gjorde samma jobb varje dag. Var hyfsad att slipa skridskor.

Vad var roligast med jobbet?

– Man gjorde någonting meningsfullt. 30 människor jobbade tätt inpå varandra och man försökte se till att det funkade och att alla trivdes.

Han saknar tugget i omklädningsrummet.

– När man kom upp i åldern höll man sig ung när man var med yngre människor, säger Ulf Lundgren.