Morgondagens skidskyttestjärnor på läger i Sollefteå: "I år har vi rekordmånga deltagare"

– Vi hoppas också att flera av de här ungdomarna ska söka till vårt skidskyttegymnasium i Sollefteå nästa höst, säger Kari Korpela, en av flera erkänt duktiga tränare på gymnasiet.

Det är ett 40-tal ungdomar födda 05-06 som deltagit i lägret och de kommer från Nässjö i söder till Luleå i norr..

– Det här är tionde året i följd som vi arrangerar lägret och det är faktiskt rekordmånga deltagare i år, fortsätter Kari Korpela.

Stjärnlägret arrangeras för att ungdomarna ska få bekanta sig med alla tränare, skolan, terrängen och Sollefteå som stad, så att de vet vad som väntar om de söker till Sollefteå gymnasium i framtiden.

– I stort sett alla hade med sig sina föräldrar också och i lördags gav vi även dem en information om oss, skolan och Sollefteå.

Med som tränare under helgens två första träningsdagar var före detta landslagsskytten Fredrik Lindström från Anundsjö och Johanna Nordkvist I 21 IF, och under lägrets två sista dagar är även Vasaloppssegraren Jörgen Brink med och tränar ungdomarna. På ledarsidan finns också skidskyttegymnasiets tränare Kari Korpela, Erik Gradin och Magnus Jonsson.

– Vi har ett späckat schema där mycket handlar om skytte, rullskidskytte och rullskidor, teknikträning och löpning. Därutöver har vi haft individuella samtal med samliga deltagare.

Måndagskvällen var vikt för en middag och underhållning för alla deltagare och under tisdagen sätter man punkt för Stjärnlägret 2020 i Sollefteå.