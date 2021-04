Modosupportern "Bengt-Ivan" gör succé på sociala medier: "Vill vara en motpol"

Han beskriver sig som "klassens clown" och har alltid varit intresserad av och hållit på med olika typer av filmprojekt.

När Kristoffer Vestin startade Instagram-kontot @diversetrams hade han dock ingen större tanke på att det skulle bli ett projekt, utan ville mest få utlopp för sin kreativitet.

Det där blev sedan en snöboll som kom i rullning – och karaktären Bengt-Ivan föddes.

Idag är Bengt-Ivan en fiktiv Modosupporter som ofta luftar sina tankar och åsikter i sociala medier.

– Det har varit riktigt roligt. De flesta spelarna i Modo följer mig på Instagram nu och jag uppfattar det som att de tycker att det är roligt när man driver med spelarna i gruppen. Min tanke är att de ska ha ett samtalsämne som de kan prata om och skratta åt, säger Kristoffer Vestin.

Vestin kommer ursprungligen från Ö-vik men bor numera i Lycksele. Han säger att han känner sig som "den fula ankungen" och det var egentligen därför han startade Instagram-kontot – för att driva med Lyckseleborna en aning.

– Jag brukar driva med dem här uppe då jag kan se saker från ett lite annat perspektiv. När man sitter i lunchrummet och pratar så handlar 95 procent om jakt och jag är totalt ointresserad av det. Ibland känner jag mig som en utomjording (skratt).

Tids nog gled Kristoffer – i form av Bengt-Ivan – in på Modospåret.

– I början var Bengt-Ivan bara någon bitter gubbe som gnällde på allt möjligt, men nu vill jag mer vara en motpol till allt gnäll och alla negativa åsikter kring Modo som hörs i sociala medier.

Vestin har fått positiv feedback inifrån Modo och som sagt följer flertalet spelare honom numera – liksom förre sportchefen Fredrik Glader.

Just Glader kom att bli en väldigt frekvent person i Bengt-Ivans utläggningar och stories.

– Han fick mycket skit och jag började bli irriterad på det. Jag är less på sparkarkulturen; att saker alltid ska lösas genom att sparka folk. Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Därför ville jag bli en motpol mot det och ge Fredrik kärlek.

När Fredrik Glader sedermera lämnade Modo gav Bengt-Ivan – som har titeln "assisterande sportchef" – plötsligt upp och tappade lusten.

Ett möte på en mack i Lycksele förändrade dock allting.

Fredrik Glader stannade till och lämnade över "nycklarna" till Bengt-Ivan.

"Gör det du ska, gör det alla fansen förtjänar, de väntar på att gå upp till SHL", sa Glader i klippet som snart har setts av 1000 personer.

– Så mitt jobb nu är att jag har fått huvudansvaret för resan. Det är bara att axla manteln, säger Kristoffer Vestin och skrattar.

Räkna alltså med många fler roliga klipp i framtiden. Närmast på lut är någon form av avsked och hyllning till Patrik Karlkvist, som ju lämnar klubben för spel med IK Oskarshamn.

Lägg därtill att Kristoffer Vestin skrivit och skriver musik med Modo i åtanke. Under artistnamnet Krive har han spelat in "Legends on the rise", som spelats i Fjällräven Center.

– Jag har byggt en studio i källaren och tänkte "vad ska jag göra här?". Så kom jag på att jag väl kan göra en Modolåt, säger han och fortsätter:

– Det blev ännu roligare när jag fick så mycket feedback för den låten. Jag satt och såg en match på C More och medan de intervjuade Glader i en paus hörde jag att låten spelades i arenan. Det kändes riktigt roligt. Tråkigt bara att det inte är någon publik (skratt).

En ny låt är under uppförande och som ni förstår är Vestin en man med flera strängar på sin lyra.

I grund och botten är han en tvättäkta Modosupporter – precis som sitt alter ego Bengt-Ivan.