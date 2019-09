Modos truppbygge 2019/20 – fakta och kommentarer om alla spelare

Målvakter

34 Erik Hanses

Ålder: 29.

Plockar: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Leksands IF

Tidigare klubbar: Leksand, Skellefteå.

► Hade ingen bra höst men studsade tillbaka lagom till årsskiftet och var given etta under hela våren då han uppträdde väldigt stabilt. såg ut att vara förlorad för klubben, men ville stanna och i Hanses har Modo en av seriens bästa burväktare.

31 Linus Lundin

Ålder: 27.

Plockar: Vänster

Kontrakt: 20/21

Moderklubb: Flemingsberg.

Tidigare klubbar: SDE, Trångsund, Springfield Jr.Pics, Springfield Falcons, Hammarby, Vimmerby, AIK, Graz 99ers.

► Viktig back up till Erik Hanses. Lundin måste kunna utmana och vara beredd att stå 15, 20 matcher. Stor och rörlig och det ska bli spännande att se om Andreas Eriksson, nye målvaktscoachen, kan plocka fram ytterligare utveckling.

1 Oliver Dackell

Ålder: 21.

Plockar: Vänster

Kontrakt: 20/21

Moderklubb: Brynäs.

Tidigare klubbar: Brynäs, Helsingborg, Leksand, Örnsköldsvik HF

► Fick kontrakt inför den här säsongen och en träningsmatch mot sin mnoderklubb men lånas nu ut till Örnsköldsvik HF där han hade en bra säsong ifjol.

Backar

33 Victor Berglund

Ålder: 20.

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Tidigare klubbar: -

► En grannens grabb som tog stora steg förra säsongen och sett av den här försäsongen så kommer han att ta jättekliv. Bra spelförståelse och ett ännu bättre skott. Blev tvåa i den interna poängligan på försäsongen, och då ska man komma ihåg att "Bella" inte spelade power play.

39 Tobias Enström

Ålder: 35.

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Höga Kusten Hockey.

Tidigare klubbar: Atlanta Thrashers, Winnipeg Jets.

► Var lagets genomgående bäste spelare förra säsongen och det ska han ju vara med med tanke på att spelat elva NHL-säsonger. Men med det kommer också en acklimatiseringsperiod till en helt annan hockey på en större rink och Toby kommer att ha med sig de erfarenheterna till den här säsongen. Modo har också en vassare backuppsättning den här säsongen vilket kanske innebär att lagkaptenen matchas lite försiktigare.

63 Tommy Enström

Ålder: 33.

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Höga Kusten Hockey

Tidigare klubbar: Sundsvall Hockey, Rögle BK, Leksands IF, Tingsryds AIF, Frisk Asker (Norge).

► Har haft sanslös otur med skador, men när han spelar så är han oerhört pålitlig. Är inte den flashigaste backen, inte heller den mest fysiske, men gör få fel och en nyckelspelare i box play.

26 Tom Hedberg

Ålder: 20.

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Örnsköldsviks SK.

Tidigare klubbar: Leksands IF, Barrie Colts (Kanada), HV 71, IK Oskarshamn.

► Guldkorn med enorm potential och stor offensiv kraft. Hade en liten svajig fjolårssäsong men där topparna är enormt höga. Kommer att få mycket tid och förtroende av Björn Hellkvist i power play. På minussidan är att han spelar med ibland lite för små marginaler.

41 Oscar Hedman

Ålder: 33.

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20 + ett optionsår

Moderklubb: Modo Hockey.

Tidigare klubbar: Frölunda HC, Timrå IK.

► Spelaren som alltid går till jobbet och som sällan eller aldrig är sjuk eller skadad. Har de senaste säsongerna i allsvenskan fått dra ett tungt lass men har nu fått avlastning. är inte lika kvick, men fortfarande smart på isen. Viktig informell ledare i gruppen.

6 Mattias Norlinder

Ålder: 19

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Kramfors-Alliansen

Tidigare klubbar: -

► Backen som dök upp i A-laget runt jul och fick sportchefer i SHL och talangscouter att vråla "han ska vi ha". Men smart nog valde Norlinder att stanna i en trygg miljö ytterligare en säsong där han kommer att få massor av förtroende. Enastående skridskoåkare, bra skott och spelförståelse. Modos nästa NHL-export.

27 Anton Öhman

Ålder:. 24

Skjuter: Höger

Kontrakt: 20/21

Moderklubb: Hörnefors IF

Tidigare klubbar: Vännäs HC, Skellefteå AIK, IF Björklöven, Almtuna IS, VIK Västerås, Leksands IF, Malmö Redhawks.

► Gör en omstart i sin karriär hos Modo Hockey. Har hur mycket talang som helst men har inte fått det där stora genombrottet. Blir en nyckelspelare i power play med sitt skott och spelförståelse och är lik sin backkollega Tom Hedberg i spelstilen. Tillsammans kan de emellanåt dock bli lite för mycket "hjärtattackshockey" då båda spelar med väldigt små marginaler.

Forwards

14 Henrik Björklund

Ålder: 29

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Färjestads BK

Tidigare klubbar: Rögle, Örebro, Troja, BIK Karlskoga.

► Har varit med hela vägen på Modos hockeyallsvenska resa och är på väg att bli en kulturbärare i klubben. Oerhört jobbig spelare att möta, har den största vinnarskallen och är dessutom en pålitlig poängspelare. Har utvecklat sin skridskoåkning de senaste säsongerna.

11 Johan Forsberg

Ålder: 34

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Munksunds SSK

Tidigare klubbar: Piteå, Malmö, Björklöven, Skellefteå, Luleå.

► Spelaren som kommer att lyfta den här truppen, och det inte bara beroende på sina hockeymässiga kvaliteter. Här får Modo in rutin, ledarskap, en spelare som alltid är minituös i sina förberedelsewr och som kommer att vara en förebild för de yngre spelarna. På isen jobbar han dessutom hårdast av alla och jag tror också Modo kommer få ut en hel del poäng av Forsberg. Sedan gillar man ju valet av hans tröjnummer.

20 Mathias From

Ålder: 22

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Frederikshavn IK

Tidigare klubbar: Rögle, Södertälje, AIK.

► Björn Hellkvist sa att laget behövde få in både muskler och fart. I danske From får Modo in speed så det räcker och blir över. Har rutin från internationell hockey, men har fortfarande inte slagit igenom stort. Har verktygen, men är lite för ojämn i sina prestationer. Kan bli för mycket puckkär emellanåt.

38 Joakim Hagelin

Ålder: 30

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Linköpings HC

Tidigare klubbar: Oskarshamn, Djurgården, AIK.

► Hade en mycket märklig fjolårssäsong. Totalt osynlig och ifrågasatt fram till jul., Bytte sedan klubba och blev poängmaskin. Bildade Modos vassaste enhet ihop med Jonathan Johnson och Patrik Karlkvist men den formationen kommer att spricka inledningsvis av säsongen. Hagelin dras med en skada och ser ut att missa premiären. Stor, tung och väldigt jobbig att möta i slottet.

17 Magnus Häggström

Ålder: 33

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Modo Hockey

Tidigare klubbar: Örnsköldsvik SK, KB 65, Malmö, Rögle,.

► Viktig kugge med den roll han har som "gnuggare" som ska jaga motståndarnas bästa enheter, men kan också producera. Viker aldrig en tum och är oerhört tuff att möta.

40 Kalle Jellvert

Ålder: 24

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 20/21

Moderklubb: Örebro IS

Tidigare klubbar: Örebro HK, Vita Hästen, VIK Hockey, AIK.

► En spelare som alltid gör sitt jobb, skicklig penalty killer. Jellvert kan likans vid en schweizisk armékniv, har många verktyg.

22 Jonathan Johnson

Ålder: 26

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: HK Kings

Tidigare klubbar: Frölunda, Oskarshamn, Troja, Tingsryd.

► En av Modos mest talangfulla spelare. Har storlek, fart, smartness och ser isen bra men kan också helt försvinna i matcherna. Och för den delen – bara dyka upp och leverera poäng. Glad gamäng som alltid har ett leende på läpparna.

89 Patrik Karlkvist

Ålder: 27

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Södertälje SK

Tidigare klubbar: Nyköping, Västervik, Mora.

► Går in på sin fjärde säsong med Modo och han under den tiden alltid levererat. Stor, smart och med enorm teknik och under Hellkvists ledning har han också jobbat med sin defensiv som tidigare lämnade lite i övrigt att önska. En artist.

13 Anton Karlström

Ålder: 21

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Anundsjö IF

Tidigare klubbar: –.

► Hårt arbetande rollspelare som är redo för ett genombrott på seniornivå. tar inga fångar när han spelar, utan spelar väldigt fysiskt och går rakt på mål. Kommer att se till att han förtjänar istid i vinter.

12 Fredrik Olofsson

Ålder: 23

Skjuter: Vänster

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Björklöven

Tidigare klubbar: Colorado Thunderbirds, Green Bay Gamblers, Chicago Steel, University of Nebraska-Omaha.

► "Freedy who?" Totalt okänd för den stora hockeyallmänheten har Fredrik Olofsson klivit in en roll som ledande center och han har gjort det väldigt bra under försäsongen. Inte bara att han vann den interna poängligan, det har klickat rejält med nye Kim Rosdahl. Olofsson gör sin omgivning bra och kan leda ett power play. Luktar succé om den här värvningen.

28 Linus Pettersson

Ålder: 19

Skjuter: Höger

Kontrakt: 19/20

Moderklubb: Husum Hockey

Tidigare klubbar: –.

► Trollgubbe och artist som kan göra det mesta med pucken och inte helt olik "Antos" Söderberg i spelstilen med sin fart. Behöver dock jobba mer med sitt fysiska spel.

29 Kim Rosdahl

Ålder: 23

Skjuter: Höger

Kontrakt: 20/21

Moderklubb: Limhamn HK

Tidigare klubbar: Malmö Redhawks.

► Björn Hellkvist såg en slumrande poängspelare i Kim Rosdahl. I Malmö hmande Limhamn-.produkten i ett fack som hårt jobbande spelare långt ner i hierarkin. Nu verkar det som Hellkvist får rätt då Rosdahl varit Modos bäste målskytt på försäsongen. Väldigt stark runt motståndarkassen och dessutom verkar han ha kemi med Fredrik Olofsson. Gillar också att göra upptåg, fråga Daniel Sylwander...

23 Daniel Sylwander

Ålder: 27

Skjuter: Vänster

Moderklubb: Rögle BK

Kontrakt: 19/20

Tidigare klubbar: –.

► En spelare som står för fart och tyngd och som det gör ont att möta. Svarade för 17 poäng förra säsongen och där finns det mer att hämta.

18 Lukas Wernblom

Ålder: 19

Skjuter: Vänster

Moderklubb: SK Lejon

Kontrakt: 19/20

Tidigare klubbar: –.

► Jättetalang som ibland ser ut att vilja lite för mycket. Har enorm spelförståelse och det känns helt rätt att tränarstaben nu väljer att spela "Lill-Werner" som center. Modos kanske mest fysiske spelare.

7 Tobias Åhström

Ålder: 20

Skjuter: Vänster

Moderklubb: KB 65

Kontrakt: 20/21

Tidigare klubbar: –.

► Poängmaskin under sin juniorkarriär men har haft det tufft att ta det sista steget upp i seniormiljö. Har fått chanser under försäsongen men känns just som han är en bit från en plats i startuppställningen.