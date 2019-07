Modos glädjebesked – kapten Enström förlänger kontraktet: "Vill göra den här resan med Modo"

Han återvände till Modo Hockey inför förra säsongen efter elva säsonger i NHL och tog direkt över rollen som lagkapten och fick mängder av istid i varje match.

Under sommaren har frågan om Tobias Enströms vara eller icke vara i Modo kommande säsong varit ett hett diskussionsämne.

Och nu står det klart.

Den 34-årige backen har skrivit på ett nytt kontrakt, ett kontrakt som sträcker sig över den kommande säsongen.

Enström stod för 25 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan under sin återkomstsäsong i klubben och spelade i snitt 25 minuter och 54 sekunder per match, vilket var överlägset mest i serien under förra säsongen.

Med Enströms kontrakt påskrivet har nu Modo sju backar under kontrakt inför den kommande säsongen.

– Han vill göra den här resan med Modo och vi vill göra den här resan med honom, säger tränaren Björn Hellkvist i Modo Channel.