Modokaptenen tillbaka i landslaget – unga backarna petas

Det har varit en turbulent höst för Damkronorna. I augusti gick spelarna ut i strejk mot förbundet och därför dröjde den första landslagssamlingen till slutet på oktober.

I den truppen fanns de tre Modobackarna Sofia Engström, Mina Waxin och Nathalie Lidman med. Överraskande nog inte klubblagets kapten Olivia Carlsson, som annars abonnerat på en landslagsplats de senaste åren.

I mitten på december ska Damkronorna återigen spela matcher, där Finland, Tyskland och Schweiz är motståndarna. Denna gång har Carlsson blivit uttagen.

Däremot är de två 18-åriga backarna Nathalie Lidman och Mina Waxin utanför truppen. Den enda Modospelare som behållit sin landslagsplats sen senast är rutinerade Sofia Engström.

Träningsturneringen spelas mellan 12 och 14 december i tyska Füssen.

Truppen i sin helhet

Målvakter: Sara Grahn, Luleå HF, Lovisa Selander, Boston Pride

Backar: Emmy Alasalmi, AIK, Anna Kjellbin, HV71, Sofia Engström, Modo Hockey, Johanna Fällman, Luleå HF, Linnea Hedin, AIK, Linnéa Andersson, HV71, Maja Nylén-Persson, Brynäs IF

Forwards: Josefin Bouveng, Djurgårdens IF, Emma Murén, Brynäs IF, Sabina Küller, AIK, Lisa Johansson, AIK, Hanna Sköld, Leksands IF, Fanny Rask, AIK, Erica Udén Johansson, AIK, Sofie Lundin, Djurgårdens IF, Alice Östensson, Djurgårdens IF, Julia Östlund, Djurgårdens IF, Hanna Olsson, HV71, Michelle Löwenhielm, HV71, Olivia Carlsson, Modo Hockey