Modobacken klar för landslagsuppdrag – uttagen till ungdoms-OS

Det är totalt 17 spelare födda 2004 som är uttagna i den trupp som förbundskapten Alexander Bröms valt ut till hockeyturneringen i Lausanne. Sverige möter Slovakien och Tyskland i gruppspelet.

– Jag tycker truppen ser intressant ut och hoppas att de tjejer som är uttagna ska få erfarenhet att ta med sig i den fortsatta utvecklingen som hockeyspelare, säger Bröms till hockeyförbundets hemsida.

Anna Andersson – som var lagkapten för det ångermanländska lag som tog brons i TV-pucken – har trots sin ringa ålder gjort debut för Modo i SDHL i vinter och noterats för hela 15 matcher hittills. Nu är hon en av sex backar som får åka till Schweiz.

Modo spelar två matcher, hemma mot AIK och SDE, under tiden då världungdoms-OS avgörs och Andersson är bortrest.

Fakta / Den svenska truppen

Målvakter: Tindra Oknefjell, Nyköpings SK, Ebba Svensson Träff, IK Oskarshamn. Backar: Pulse Dyring-Andersen, Järna SK, Anna Andersson, Modo Hockey, Alice Wallin, Södertälje SK, Tuva Kandell, Leksands IF, Ida Karlsson, Leksands IF, Olivia Klaar, Almtuna IS. Forwards: Nicole Hall, Leksands IF, Julia Perjus, AIK, Ella Jämsén, Södertälje SK, Frida Simonsen, Trollhättans HC, Linnea Adelbertsson, Södertälje SK, Beatrice Hjälm, Södertälje SK, Klara Kenttälä, SDE HF, Pandora Nåtby, Södertälje SK, Linnea Pettersson Dove, Rönnängs IK.