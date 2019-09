Modo satsar på scoutingverksamhet: "Nummer ett är att kolla vad vi har i huset, vilka vi har utbildat"

Scouting är inget nytt för Modo Hockey och man har genom åren jobbat med olika modeller. Man har haft anställda scouter, man har jobbat med kontaktnät och har haft sportråd som haft ansvar. Men sedan Modo blev ett allsvenskt hockeylag har den verksamheten i princip legat nere.

Men som sagt, nu tar Modo Hockey tag i den här viktiga biten i verksamheten och Urban Omark, före detta juniortränare och numera säljare på Modo-kontoret, kommer att jobba som scout framöver.

– Det här blir kul, men det är ett lite bredare uppdrag än att bara vara scout. Huvudsyftet inledningsvis är att börja titta redan nu på nästa års trupp. Ett hockeylag förändras väldigt mycket även om det här året var ett undantag. Men nästa år kommer det att bli förändringar eftersom vi har sådan fin utveckling på våra yngre spelare, säger Urban Omark när vi träffas på hans kontor i Fjällräven Center.

Jag uppfattar det som om scoutingverksamheten har varit lite vilande de senaste åren, har jag uppfattat det rätt?

– Den har gått i vågor. Den var enormt drivande på juniorsidan då vi hade Jocke Grundberg som jobbade heltid. Sedan byggde Markus Näslund upp ett system efter NHL-mall.

– Men i och med att folk har bytts ut och att vi ramlade ned i allsvenskan har vi tappat mycket. Nu är det dags att ta tag ordentligt i den biten och då känns det väldigt kul att få vara med och bygga upp något igen.

Hur blir din roll?

– Vad jag exakt ska göra är inte spikat mer än att jag ska jobba en del med scouting. Men jag har också varit en del på is under A-lagets träningar och förhoppningsvis är att vi ska hitta en roll som passar vår verksamhet.

– Jag kommer att jobba nära tränarstaben, men jag kommer inte att ingå i den. Jag har varit med på is för att Björn (Hellkvist) frågade och för att få in lite nya tankar och en del tycker att jag är ganska duktig på skills-träning.

Innebär scoutandet att du kommer att flänga land och rike runt?

– Det finns lite olika sätt att jobba och jag fördrar att se spelarna på plats. Att titta på video är ingen optimal lösning och jag kommer att resa en del, samtidigt som jag kommer att använda de moderna verktyg som finns. Men se spelaren live är det bästa.

– Sedan handlar det om att vi har utbildat många spelare som nu är ute runt om i Sverige som börjar bli i en väldigt bra ålder och de vill vi ha koll på och ha en bra dialog med. Det finns ganska många spelare där ute, säger Urban och nämner Oscar Pettersson, Emil Alba och Max Tjernström med flera.

– Det här är killar vi jobbat med, som vi kan och det är en trygghet.

Om jag fattat det rätt är du bara tjänstledig från ditt jobb som säljare, men att du återgår till den tjänsten när säsongen är över?

– Så är det. Eftersom vi är i hockeyallsvenskan så har vi begränsade resurser. Min tanke är att skala ned lite på säljet, men de kunder jag byggt upp en bra relation med kommer jag att ha kvar.

Vilken typ av spelare kommer vi att få se om fyra, fem år? Vilka spelare kommer ni scouter att leta efter?

– I en drömvärld skulle spelaren vara stor, kraftfull och superrörlig, det föredrar jag alla dagar i veckan. Men nummer ett är att kolla vad vi har i huset, vad vi har utbildat. Det är väldigt många parametrar.

– Men sedan vi ha en diskussion med Fredrik (Glader, nye sportchefen) om vilka segment som är absolut viktigast för att du ska in i Modo Hockey. Men tre saker som ska känneteckna en Modo-spelare är att du ska vara snabb, vara teknisk och ha känslor. Utan att säga för mycket så är det spelare som passar in i den mallen som vi söker, säger Urban Omark som börjar sitt nya jobb då Fredrik Glader kommer in i huset.