Modo öppnar för tidigare backen – som inte utesluter återkomst: ”Ska aldrig säga aldrig”

Tidigare har ÖA kunnat rapportera om att Tobias Viklund är allt längre i från en comeback i Modo, sedan skadan han dragits med inte blivit bättre.

Där är statusen fortsatt oförändrad.

– Han är inte på is just nu utan rehabiliterar sin handled fullt ut och har kontakt med specialisten i Umeå. Det ger ingenting att vara på is, han kan inte skjuta eller så, så det finns ingen mening, säger sportchefen Henrik Gradin om läget.

LÄS MER: Viklund tillbaka på is – men inga framsteg: ”Han var rätt uppgiven”

Samtidigt går den tidigare Modobacken Jesper Lindgren, som tränar med Björklöven, utan jobb.

– Ryktena säger är att han är aktuell för Björklöven, men när jag haft kontakt med honom så säger han att han inte har tagit något beslut över vad han vill göra, säger Gradin.

Är Modo intresserade?

– Av Jesper (Lindgren), ja.

Utifall att Viklund inte spelar mer eller även med Viklund?

– Egentligen vilket som.

”Hinken” tycker att Jespers spelstil hade passat väl in i Modo.

– Jesper är otroligt spelskicklig och ser isen fantastiskt bra. Han är otroligt bra i powerplay, har ett bra förstapass och är en duktig offensiv back.

Huvudpersonen själv, som är i full färd med att rehabilitera sig från en axelskada siktar först och främst utomlands, men utesluter inte heller spel i Hockeyallsvenskan.

– I år skulle jag bara vilja ha en skadefri säsong och få spela mycket hockey, vart jag gör det och i vilken liga jag gör det spelar mindre roll för mig, säger Lindgren som inte utesluter en återkomst till Modo:

– Nej. Man ska aldrig säga aldrig i den här businessen. Jag har lirat i Modo i fem år totalt och man känner ju Ö-vik och så, men just nu har inget konkret jag kan säga om vad som händer nästa säsong.

Hypotetisk fråga, men om det skulle bli Hockeyallsvenskan, vilka står dig närmst, Björklöven eller Modo?

– Det är en svår fråga att svara på. Det går inte bara att välja så här på rak arm, det är mycket som ska spela in. Jag vet inte ens om de vill ha mig.

Hur känns skadan?

– Det känns bättre och bättre. Jag fick ett litet bakslag efter första veckan jag var på is, jag gick ut lite för hårt och var tvungen att lugna ner mig. Det känns bättre och bättre, så förhoppningsvis borde jag kunna köra med kontakt snart.

24-årige Umeåfödde Jesper Lindgren inledde karriären i Teg, tog sedan steget vidare till Björklöven, innan han hamnade i Modo. De senaste säsongerna har han dock tillhört Torontos organisation, men varit utlånad till såväl finska HPK som Modo.

Förra säsongen blev det 18 poäng på 25 matcher för Modo.