Modo- och Timråikonernas tuffa utfrågning inför derbyt: "Förstörde jag hans karriär?"

De har representerat Modo och Timrå under större delen av sina ishockeykarriärer. Det är två tränare med enorm erfarenhet av Västernorrlands allra bästa ishockeylag. Nu ställs de mot varandra, och möts för första gången som huvudtränare. Fredrik Andersson i Timrås bås mot Pär Styf i Modos – men innan dess, tio tuffa påståenden.

När du blundar tänker du tillbaka på SM-guldet i Modo 2007, och skulle göra allt för att återuppleva den situationen som ledare i Modo igen.

Fredrik Andersson:

– Har absolut inget emot att göra det i Modo igen, det skulle vara en dröm att göra det. Men mitt första mål här och nu är att vinna med Timrå, där jag är just nu.

När du blundar tänker du tillbaka på alla mäktiga derbyn genom tiderna. Du ser dig själv bomba in puckar från blålinjen och spelar med ikoner som Kalle Koskinen, Niklas Nordgren och Valeri Krykov.

Pär Styf:

– Ja. Det var verkligen roligt och en fantastisk resa att vara med på. Att bygga upp något och börja lägga en grund, vara med under resan och kröna den med avancemang till elitserien var en rolig period. Det är en jätterolig tid för mig och jag har fått träffa många fantastiskt fina spelare.

Med 20 säsonger bakom dig i Modo så tänker du ofta. Vad gör jag egentligen i Timrås bås?

Fredrik Andersson:

– Man lever så mycket i nuet, och jag tänker inte så mycket på det som varit. Men när du säger det, 20 år, det är ju mer än en tredjedel av livet. På så sätt påminns man om att man faktiskt har gjort något som är helt okej. Kanske bör man sätta sig oftare och tänka igenom allt man upplevt.

Med tolv säsonger i Timrå, där du var lagkapten under flera säsonger, så tänker du ofta. Vad gör jag egentligen i Modos bås?

Pär Styf:

– Nej, det gör jag inte nu, men första gångerna vi mötte Timrå var det lite så när man var nere i Timrå. Men samtidigt är det väldigt ärofyllt att träna Modo, och den fina organisationen. Att stå i båset i Fjällräven Center är en ära. Jag känner stor delaktighet i den här klubben.

Du är en bidragande orsak till att Pär Styf aldrig fick chansen i Modo. I slutet av 90-talet fick Styf en felträff som juniorspelare under en träning i Kempehallen. Pucken som stod på högkant kom flygandes i huvudhöjd på dig, och när du som målvaktsikon i Sverige på den tiden brann av, tog det hårt. Efter det gick Styf aldrig att känna igen, och senare ratades han av Modo.

Fredrik Andersson:

– Nej!? Skratt. Förstörde jag hans karriär? Jag var väldigt het och tror på det du beskriver. Det brukar handla om att man vill lära de yngre. Att man inte ska göra så där som Pär gjorde. Så här i efterhand tänker jag att jag nog var lite för burdus. Jag var väldigt het och det kom nog ett och annat fult ord ur min mun där.

Du är fortfarande lite bitter över förlusten mot Modo i den legendariska SM-kvarten 06/07. Du har åsikten: "Modo förtjänade inte att vinna" och får medhåll av Fredrik Warg och Sanny Lindström när ni har de årliga diskussionerna om matchserien.

Pär Styf:

– Ja, jag måste säga ja på den frågan. Det kommer upp ibland här uppe i Ö-vik också. Jag umgås en del med Nordgren och det blir snack om den matchserien emellanåt. Men samtalen handlar mest om det var en fantastiskt härlig stämning då.

Du ger ditt yttersta för att det ska gå bra för Timrå, men i själva verket vill du att det ska gå bra för Modo också.

Fredrik Andersson:

– Jag gör mitt absolut bästa för Timrå. Det är vad jag brinner och lever för varje dag. Det är bra för hockeyn i norr att Modo är med också. Ju bättre det går för båda lagen så gynnar det regionen och intresset. Jag känner att man ska kunna skilja på sakerna. Sen när man väl står där i båset och möter Modo vill man alltid vinna, och ofta har jag upplevt att vi dragit det längsta strået.

Du ger ditt yttersta för att det ska gå bra för Modo, men i själva verket vill du att det ska gå bra för Timrå också.

Pär Styf:

– Självklart vill jag det. Inte bara för en egen skull, även för regionens skull. Går det bra för båda lagen så ökar även det massmediala intresset. Bra för representationslagen och klubbarna. Intresse större, locka till sig och vilja. Fler ungdomar med ishockey.

Vaktmästaren Kent Hammarström fick byta ut Timrås båsdörr i början av 00-talet. Och det var på grund av dig. Som hetlevrad bänknötare bankade och slog du med din stöt mot båsdörren efter varje domslut.

Fredrik Andersson:

– Stämmer bra det. När jag inte fick spela så mycket i slutet av karriären försökte jag bidra på annat sätt. Jag ville ju vinna till vilket pris som helst. Men det kanske blev lite för många kommentarer från den positionen också, och blev nog någon extra tvåa för mycket därifrån bänken. Men jag stod där ofta och bankade med stöten, och det var mitt sätt att leva med i matcherna, skapa energi för att driva de andra.

Du tränar Modo Hockey, men gillar inte ikonerna som hänger där uppe i taket. Killar som Per Svartvadet och Magnus Wernblom var några av dem du inte gillade att möta. Och nu tvingas du coacha under deras förtjänstfanor varje hemmamatch.

Pär Styf:

– Nej, skratt. Det stämmer inte. Modo har en imponerande historia och det är roligt att vara med i klubben nu och vara en del av att bygga upp något. Det var en utmaning att möta de killarna, definitivt. Det fanns så otroligt många skickliga i Modo och det var ett av lagen man var tvungen att verkligen spela på topp mot.

Du och Lars Jansson träffas minst en gång per år och spelar bordshockeyspel. Ni turas om att vara Modos superfemma med er två, Mattias Timander, Peter Forsberg, Markus Näslund och Niklas Sundström.

Fredrik Andersson:

– Ja, visst är det fantastiskt. Den femman går inte av för hackor. Det har varit ett privilegium att spela med dessa. Klart man vill tänka tillbaka på de sekvenserna av ens karriär. Det var på liv och död när man spelade med de killarna. Det skulle för övrigt vara kul att möta Lars Jansson i bordshockey, men jag vet inte om han orkar? Det kanske är för jobbigt.

Du och Niklas Nordgren träffas minst en gång per år och spelar bordshockeyspel. Ni turas om att vara Timrås superfemma med er två, Kalle Koskinen, Valeri Krykov och Robban Carlsson.

Pär Styf:

– Skratt. Jag önskar att det vore så. Jag och Nordgren träffas ibland, men spelar inte bordshockey. Om vi pratar om de spelarna, så är det mer att de är fantastiska människor också.

Du var landslagsman och länge en av Sveriges bästa målvakter som Modospelare. Men din tid som målvakt i Timrå vill du egentligen bara glömma.

Fredrik Andersson:

– Nej, jag vill faktiskt inte det. Jag var landslagsmålvakt i Modo och hade många fina år där. Jag var med som målvakt i VM, OS och Canada Cup. Min prime var under tiden i Modo. Men jag fick vara med i Timrå också, när vi gick upp till elitserien. Kommer ihåg att jag spelade en viktig match som vi vann med 2-1 i Scaniarinken. Då kände jag att man tillförde. Åren i Timrå var riktigt bra för mig och är en stor anledning till att jag är där i dag, det lade grunden till att jag fortsatte som tränare.

De enda gångerna du gjorde mål på träning i Timrå var när Freddan stod i kassen. Du visste redan där och då att han är en Modoit innerst inne.

Pär Styf:

– Skratt. Freddan har lärt mig mycket om hur man ska göra mål, men jag säger inte hur.

– Om jag ska vara lite allvarlig så har Freddan varit med och format en. Han kom in i Timrå som en stor ledare, och var en väldigt lugn och harmonisk person i gruppen. Han tog stort ansvar och gjorde ett fantastiskt jobb. Han pushade på hela tiden, var samtidigt lugn och rolig på samma gång. Samtidigt som kunde han vara riktigt het i båset.

Du satt i Timrås omklädningsrum och tänkte ofta: Zetterberg är fantastisk, men Foppa, Näslund och Sedinarna är ändå snäppet vassare.

Fredrik Andersson:

– Nej, jag kan inte säga att det var så. Av alla de du nämner så är Foppa den som är nummer ett med det han gjort. Zäta är en ödmjuk kille och under tiden i Timrå kom vi varandra väldigt nära. Det är den jag haft mest kontakt med på sidan om efter min första tid i Timrå. Det som är synonymt med alla de här killarna är att de alla är stjärnor och bra killar. Väldigt ödmjuka och målinriktade.

Du satt i Timrås omklädningsrum och tänkte ofta: Foppa, Näslund och Sedinarna är fantastiska, men den där Zetterberg är ju snäppet bättre.

Pär Styf:

– När jag satt där i Timrås omklädningsrum, absolut. Han var fantastiskt duktig där och då. Jag unnar honom all framgång. Under lock out-säsongen var han grym, och efter JVM säsongen vi gick upp till elitserien var han också helt fantastiskt bra.

När du kom till Timrå tänkte du: Herregud, hur kunde de värva Styf och tog ett allvarligt snack med TIK-tränaren Peo Larsson. Men sedan ändrade du dig när du såg att han utvecklades till en toppback i ligan.

Fredrik Andersson:

– Ja, jag sa ju det. Hur fan kan du ta in Pär? Och värva en sådan kille som dessutom höll på att ta livet av mig med ett skott i huvudhöjd. Jag sa att han borde ha ett bättre omdöme men fick inget gehör. Sedan fick jag ge mig och ställa mig på mina bara knän. Jag bad om ursäkt för att jag hade fel, men sa att jag inte är van att ha fel.

Du har aldrig mått så bra som första matchen ni vann borta mot Modo och du fick visa hur fel Modo gjorde när de ratade dig. "Där fick de", tänkte du. Niklas Nordgren var den förste att gratulera dig till målet efter matchen.

Pär Styf:

– Ja, jo. Jag måste säga ja. Och det blir väl så efter att ha blivit ratad. Oavsett anledning så ville jag ha revansch. För mig var det viktigt att känna att jag var kapabel att göra det och spela på den nivån. Jag är samtidigt inte långsint. Den händelsen har jag lärt mig mycket av, och försöker lära unga spelare på samma sätt. Att använda sin historia på rätt sätt även om man blir ratad och inte får chansen där och då.

Du anser att det var du som gjorde skillnad på bänken när du och Pär Styf tog Modo till JSM-guld 2016/2017. Utåt säger du däremot att du kom in till ett självspelande piano, men bara för att vara snäll.

Fredrik Andersson:

– Jag måste vara ärlig här. Jag kom till ett självspelande piano. Jag kan inte gå ut och säga att det var min förtjänst. De hade gjort ett otroligt bra jobb, och Modo hade en bra kull då.

Du anser att det var du som gjorde skillnad när du och Fredrik Andersson tog Modo till JSM-guld 2016/2017. Utåt säger du däremot att det är Freddans förtjänst, men bara för att vara snäll.

Pär Styf:

– Absolut inte, det är Freddan och Micke (Sundell) som ska ha all cred. Det var roligt att vinna, men jag fick bara vara med under periodpauserna under matcherna. Jag ville inte förstöra dynamiken och det de hade på bänken. Jag satt på läktaren under matcherna men var med laget på is. Det var väldigt roligt och häftigt att vinna ett SM-guld med juniorerna.