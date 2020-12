Modo nästan skadefritt – då bänkas nyförvärven: "Det är utvecklande med konkurrens"

Det har gått nästan en månad sedan Ville Nieminen kastade in handduken och flyttade hem till Finland och Pär Styf fick kliva upp i tränarhierarkin och Modo har under den tiden gått från 0,89 i poängsnitt per match till två poäng.

Nu kommer Modo från två raka segrar, ökat självförtroende och dessutom är truppen nästan skadefri.

Det betyder också ökad konkurrens, speciellt när unga spelare som William Wallinder, Hugo Styf, Jeremias Lindewall och William Strömgren visat att de kan och vill ta plats.

Vilket i sin tur betyder att tränarna med Pär Styf i spetsen måste bänka spelare, som inför den här lilla bortaturnén.

– Tobias Viklund är skadad och dessutom stannar Jesper Dahlroth och Gustav Olhaver hemma från den här trippen. Det passar bra att de vilar nu och vi har en jäkla konkurrens nu när vi får tillbaka skadade spelare.

– Det är jätteroligt så länge spelarna tar det positivt och ser det utvecklande med konkurrens.

Det innebär alltså att Tommy Enström, som missat en stor del av hösten, är tillbaka i laget.

– Han ser bra ut, annars hade Tommy inte fått följa med, säger Pär Styf.

Hur hanterar ni tränare att det är konkurrens, att det är några spelare som inte får lira?

– Det är ju inte roligt att hamna utanför laget men det gäller att få till känslan att alla är med och tävlar om en plats och ge dem möjligheter att bli bättre, så att inte spelarna stagnerar bara för att de är utanför laget.

Efter det att Ville Nieminen slutade så har det "bara" varit Pär Styf och Urban Omark som tränare i båset, men nu har man fått in även juniortränaren Emil Svelander i A-lagets tränarstab.

– Framförallt är det jätteskönt att få in ytterligare en person i det vardagliga, på träningarna och vid sidan av. Det är bra att vi har en till med oss som kan hjälpa till, med individuella träningar och samtal med spelarna, säger Pär Styf och fortsätter:

– Som tränare är det en hel del övriga arbetsuppgifter som kommer till och det är skönt att Emil är med oss.

Var det önskan från dig och Urban att få in en person till i båset?

– Jag har ju märkt som assisterande tränare att det är en stor arbetsbörda då spelarna vill ha samtal, feedback och individuell träning och det var ett absolut önskemål då det underlättar väldigt mycket.

Hur tycker du att laget har utvecklats senaste månaden? Från sidan ser det ut att vara ett helt annat driv på träningarna.

– Roligt att du säger det, för så känns det och målet har varit att driva upp tempot och få upp intensiteten. Gruppen har också verkligen ställt upp på det här och det känns jätteroligt.

– Men vi ska komma ihåg att vi inte är där vi vill vara än, i en sån här utvecklingsfas kommer det att bli några snedsteg, men vill att spelarna ska känna att de har ork och kampvilja för att kriga sig tillbaka vid en motgång.

Vad ska bli bättre för att du ska bli helt nöjd?

– Det är i försvarszonen, att kunna bli aggressivare och sätta stopp tidigare och då måste vi bli starkare i egen zon.

– Sedan har vi jobbat på spelvändningar och de måste fortfarande bli bättre. Men det som kommer att avgöra om vi ska vara med och kriga i toppen är självförtroendet med pucken, att hålla i pucken och röra oss.

Hur ska ni möta Södertälje nu som är seriens näst formstarkaste lag?

– Att vi vågar ta kampen. De har ett jäkla självförtroende, men vi måste våga tro på på vårt spel och att vi vill kriga för poängen.

Med Aleksi Heponiemi tillbaka i laget återförenas han med Patrik Karlkvist och Martin Kaut. Dessutom får Edwin Hedberg, Mikkel Aagaard och Filip Sveningsson fortsätta tillsammans.

– Men sedan vet vi inte hur vi ska formera laget, vi har lite att fundera över, säger Pär Styf innan det är dags att packa för avresan till Södertälje.