Modo kommer inte att låna LHC-backen: "Respekterar reglerna och vill inte göra fel"

Det finns en överenskommelse inom hockeyallsvenskan att klubbarna får under säsong låna in en målvakt plus tre utespelare.

Modo hade sedan tidigare lånat in backarna Albin Thyni Johansson och Fredrik Styrman samt centern Theodor Niederbach. Med Kreü hade Modo lånat in fyra SHL-spelare vilket fick andra klubbar att reagera.

– Vi backar, vi gjorde bedömningen att Thyni Johansson inte har SHL-kontrakt men har nu fått klart för oss att det är vilken klubb han tillhör som styr, inte kontraktstypen.

Och efter kontakt med Hockeyallsvenskan så har Glader fått besked att Thyni Johansson räknas som SHL-lån.

– Men nu är det så här och rätt ska vara rätt och därför genomför vi inte det här lånet, säger Fredrik Glader.