Modo kan komma att permittera: "Faller på plats de närmaste dagarna"

Johan Widebro berättade under en sändning i klubbens TV-kanal Modo Channel om det ekonomiska läget just nu och hur Modo Hockey ska jobba för att klara den här tuffa tiden.

En åtgärd kan handla om att permittera personal.

– Vi har diskuterat kortidspermitteringar och amorteringsplaner och allt kommer att falla på plats de närmaste dagarna. Det pågår förhandlingar, säger Widebro och fortsätter:

– Vi har tagit fram åtgärder och vi gör allt för att säkerställa att vi har kontanta medel på kontot.

Därför är Modo också nu på offensiven då det gäller att sälja säsongskort.

– På tre och en halv dag har vi ökat säsongskortförsäljningen med 7,5 procent och det roligaste är att vi har fått in 15 procent nya köpare, säger Widebro som också berättar att Modo jobbar hårt med att sälja biljetter till säsongspremiären.

Då det gäller det sportsliga berättade sportchefen Fredrik Glader om läget men han hade inga klara besked än det han levererade om Gustav Olhaver.

– Det är lite omtumlande just nu eftersom det är många frågetecken just nu. Det är passivt ute i hockeyvärlden just nu med tanke på läget, men vi jobbar på att behålla så många vi kan från fjolårets trupp och vi har möten varje dag och jobbar med scoutingunderlag, säger Fredrik Glader.