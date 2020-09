Modo Hockey flyttar sin skills competition: "Vi gör det för ungdomarnas skull"

Modo Hockeys skills competition är sedan några år ett årligt återkommande event där Modos herr- och damlag inför publik genomför olika övningar och tävlingsmoment, som teknik- och skottövningar samt hastighetsåkning, för att ta några exempel.

Men i dessa corona-tider släpps inte alla in som vill följa Modospelare under dessa uppsluppna former och därför var tanken att Modo via Modo Channel skulle sända de här timmarna spelarna tävlar mot varandra.

– Men vi har valt att ställa in TV-sändningen och vi skjuter nu skills competition på framtiden, förhoppningsvis kan vi genomföra den här dagen någon gång efter jul, säger Frank Eriksson och fortsätter:

– Vi gör det här främst för alla ungdomar som får en chans att träffa sina idoler, pratat med dem och samla autografer. Därför väljer vi att flytta skills competition på framtiden istället för att TV-sända.