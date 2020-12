Modo föll tungt – efter ineffektiv offensiv

Både VIK och Modo såg spelsugna ut i den första perioden. Spelet böljade fram och tillbaka och hemmalaget fick chansen i numerärt överläge tidigt, utan att förvalta de två minuterna. Modo skapade några potenta målchanser, men det var VIK:s Sebastian Benker som var närmast i form av ett ribbskott med en handfull minuter kvar av den mållösa perioden.

Mittenperioden gick upp i tempo, som lagen hade svårt att hantera. Spelet var hafsigt och ovårdat långa stunder, med en hel del enkla misstag.

Men målen kom. Först var det Modo som tog ledningen, där Aleksi Heponiemis skott inte såg helt otagbart när det gick in lågt under Emil Kruse i hemmamålet. VIK:s replik kom dock snabbt, när Alexander Lunsjö kvitterade mindre än en minut därefter. VIK:s 2–1 kom i spel fem mot tre, där Lukas Zetterberg stänkte in pucken via ribban 8.35 in på perioden.

I den tredje perioden jagade Modo febrilt en kvittering. Men efter att ha skapat ett par lägen kunde Lunsjö sticka upp och kyligt placera in matchavgörande 3–1 med drygt nio minuter kvar.

Mot slutet plockade Modo sin målvakt Oliver Dackell för en sista, desperat offensiv, men matchen slutade 4–1 efter ett sista mål i öppen bur.

Matchens tre bästa Modo-spelare

1. William Wallinder

Den JVM-aktuelle backen stod för en riktigt bra insats, inte minst i den första perioden. Mogen i spelet höll han rent i egen försvarszon.

2. Oliver Dackell

Målvakten höll kvar sitt lag i matchen länge och kväll. Bör inte lastas för något av baklängesmålen.

3. Sebastian Ohlsson

Den assisterande lagkaptenen bidrog med ett hårt jobb såväl defensivt som offensivt. Han både täckte skott och vågade bryta in framför offensiv kasse för att få in någon puck.

Matchens tackling

VIK:s Jimmie Jansson fick in en rejäl tackling på Modos Mikkel Aagaard i den andra perioden. Tackling såg schysst ut och domarteamet lät spelet fortsätta.

Matchens mål

Lukas Zetterbergs 2–1 var ett kraftfullt skott som gick via ribban och in. En stänkare som hördes tvärs över hela arenan.

Matchfakta

VIK–Modo 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

Första perioden: –.

Andra perioden: 0–1 (3.38) Aleksi Heponiemi (Martin Kaut, Hugo, Styf), 1–1 (4.28) Alexander Lunsjö (Gustav Berglund, Daniel Öhrn), 2–1 (8.35) Lukas Zetterberg (Joakim Hillding, Jimmie Jansson), spel fem mot tre.

Tredje perioden: 3–1 (10.28) Alexander Lunsjö (Niclas Lundgren, 4–1 (19.56) Alexander Lunsjö, mål i öppen bur.

Skott: 32–25 (8–6, 13–10, 11–9)

Utvisningar, VIK: 1x2 min. M: 5x2 min.

Domare: Olov Lundqvist och Daniel Eriksson.