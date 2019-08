Modo får lämna Ryssland – J20-laget föll i sista omgången och missar slutspel

Modo hade ett tydligt krav på sig inför den sista omgången i gruppspelet i JCWC i Sotji: Vinn matchen mot Lokomotiv, annars är turneringen definitivt över för er del.

Motståndet var inte det lättaste. Lokomotiv vann sina första två matcher i övertygande stil och hade ett starkt grepp om förstaplatsen inför slutomgången.

Ryssarna kom också att bli alldeles för tuffa för Modo den här eftermiddagen.

Fem minuter in i matchen tog de ledningen via en styrning och även om Modo bitvis höll dem stången under matchens första halva, var det som om proppen gick ur när Lokomotiv satte 2–0 i powerplay halvvägs in i andra perioden.

Modo tog en fruktlös timeout när ryssarna låg på som mest och i slutet av perioden kom både 3–0 och 4–0.

Matchen slutade 5–1 sedan Joel Wahlgren satt en reducering för Modos räkning i slutminuterna. För framspelningen stod Linus Skager – som tillsammans med backen William Wallinder blev Modos bästa poängplockare under turneringen med fyra poäng på tre matcher.

Nu hade förvisso en seger för Modo inte spelat någon avgörande roll i slutänden, för Team Alberta vann sin match över Davos och andraplatsen hade varit ointaglig för Modo oavsett resultat mot Lokomotiv.

Äventyret i Ryssland är slut för Modo för den här gången och nu reser laget hem för att ladda batterierna för det som komma skall på hemmaplan. Modo har ett SM-guld att försvara i J20-sammanhang och seriestarten är den 13 september, hemma mot Västerås