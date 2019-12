Minusgrader och uppehåll – så blir vädret vid tolvslaget: "Bra raketväder"

För den som hoppas på vackert väder på nyår ser prognoserna goda ut i hela Ångermanland. Under dagen väntar sol, uppehåll och en temperatur på någon plusgrad.

– Det brukar bli så när det är nordvästliga vindar, då fastnar allt i fjälltrakterna. Det kan säkert också bli lite blåsigt med vindar som avtar senare under dagen, säger meteorologen Per Holmberg.

Under eftermiddagen och kvällen sjunker temperaturen till strax under nollan.

– Vid tolvslaget är det en till tre minusgrader. Lite senare under natten kan det komma lite moln, men det är ett högre molnslag. Molnen är med andra ord så pass höga att raketerna inte når upp.

Så chanserna att få se fyrverkerier är goda?

– Ja, precis. Det blir bra raketväder.

Väderprognosen är ganska säker, menar Per Holmberg.

– Molnen som ska komma in lite senare under natten kan dock komma tidigare. Men när det kommer till nederbörd är det ganska säkert att det inte blir någon.

Vilket väder inleder vi nästa år med?

– Det kan möjligen passera något snöfall under onsdagsförmiddagen, men det är osäkert om det blir något. Det som är säkert är att det strömmar in varmare luft. På kvällen är det plusgrader, säger Per Holmberg.