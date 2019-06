Musiken kom tidigt in i Karl-Gustav Brodén liv – arbetade hela yrkeslivet på musikskolan

Karl-Gustav var född i Örnsköldsvik som en av fyra syskon.

I tidig ungdom kom musiken in i hans liv. Tillsammans med två av sina syskon var han ute och spelade på olika tillställningar som bröllop och fester under namnet Syskonen Brodén. Karl-Gustav musicerade även i många andra sammanhang under årens lopp som musiker.

Efter utbildningen på Örebros Musikhögskola återkom Karl-Gustav hem till Örnsköldsvik och arbetade där hela sitt verksamma liv på Örnsköldsviks Kommunala musikskolor.

Han var även engagerad som ledare i Västansjö Manskör samt i Kommunal Stars.

Vi minns Karl-Gustav som en glad, omtänksam, snäll man och en mycket fin bror.

Karl-Gustav blev 73 år gammal och lämnar efter sig sambo och son, samt syskon och syskonbarn.

Arne Brodén (bror)