Minne av Nils-Åke Eklund: Det som komma skall

Pappa hade ett knep att utnyttja snön; att lägga upp den runt grundsockeln på huset. Man märkte det genast när man kom in hur betydligt varmt det var och elden knastrade i vedspisen.

Det var väl någon ordning på vädret på den tiden. Man kunde ställa sig efter gammelmärken som det oftast sas. I nutidens 2000-tal är det mycket konferenser ute i världen om klimatfrågor men tillika står de där och vet inte hur de ska bemästra problemet. Vad kan man skylla på? De lärde lär väl inte ha något bra svar.

Man hörde bara nu häromdagen nere i Göteborg, där staden bokstavligen höll på att drunkna då riksvägar var lagda under vatten. Man får väl ändå hoppas att vintern här håller sig någorlunda som fotot visar – att efter skottningen dra i väg under snötyngda granar och skidorna rasslar under fötterna.

Nils-Åke Eklund

Näraskribent