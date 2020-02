Miljonsatsning på skidskyttestadion – fler banor ger anläggningen internationell status

Utöver satsningen på skjutbanan ska de också utveckla med en ny separat byggnad med utrymmen för duschar, toaletter och omklädningsrum.

– Planen var att det skulle ingå redan första etappen, men av olika skäl blev det inte så. Nu är det i alla fall spikat och vi kör igång med båda projektet redan i vår så att det ska vara klart inför nästa säsong, fortsätter Hans Nauclér.

I 21 IF har ett gott rykte om sig hos Svenska Skidskytteförbundet och trots att stadion inte uppfyllt internationella förbundets tävlingsnormer så har Sollefteåklubben fått förfrågningar tidigare om att arrangera IBU-cup på dispens.

Men det har inte riktigt passat in i schemat. Nu däremot när stadion växer blir det "lättare" för I 21 IF att planera in för sådana tävlingar i kalendern.

– För många år sedan fanns det funderingar på att spränga framåt in i berget och bygga ut stadion på så sätt. Men det är inte aktuellt längre utan nu bygger vi ut med nya mål till vänster på vallen, berättar Hans.

Man fortsätter utåt från mål nummer 27, alltså inte ut mot Hallstabacken utan i motsatt riktning.

Det finns flera skidskytteanläggningar i Sverige som uppfyller kraven på 30 mål. Förutom i Sollefteå som nu får det finns det även i Torsby, Östersund, Sveg och Boden. Men Sollefteå sticker ut i ett speciellt avseende och det är att anläggningen på Hallstaberget är den enda föreningsägda. Övriga drivs av respektive kommuner.

I 21 IF har under årens lopp avsatt mycket arbete och gjort stora satsningar för att utveckla anläggningen, och det har i huvudsak skett sedan garnisonen avvecklades år 2000. De har gett stadion ett rejält ansiktslyft med nya byggnader, mål, elektronikutrustning, belysning med mera för i storleksordningen 15 miljoner kronor. Pengar som klubben "grävt" fram genom bidrag från bland annat Idrottslyftet, Jordbruksverket samt bygdeavgiftsmedel.

Målet som genomsyrat allt arbete som plöjts ned på anläggningen har varit att klubbens ska vara en av de främsta i landet.

– Samtidigt har vi strävat efter att ge skidskyttegymnasiet bra förutsättningar genom att Sollefteå och Torsby är landets enda med riksintag.

Hallstabergets fina skidskytteanläggning har under åren också gett Sollefteå väldigt fin pr tack vare alla tävlingar som I 21 IF arrangerat, och fler blir det, närmast väntar bland JSM och USM i mars månad.

– Mitt ledord är, vill man så kan man, avrundar Hans Nauclér och betonar att det även bygger på ett bra samarbete med såväl kommun som hotellanläggningen på berget.