Miljonavtal klart för Peckas i Härnösand – beskrivs som milstolpe: "Viktigt för vår framtid"

Under torsdagen blev det klart. Peckas Naturodlingar tecknar ett avtal med Grönsakshuset i Norden som ska ge företaget 21,5 miljoner kronor per år under de kommande två åren – förutsatt att all produktion flyter på enligt plan. Det nya avtalet fick aktien att rusa på börsen under torsdagen.

– Det innebär att Grönsakshuset köper upp all vår grönsaksproduktion och sköter all distribution och försäljning på egen hand till förutbestämda, fasta, priser över året, säger Mattias Gemborg, VD för Peckas Naturodlingar.

Affären väntas nu ge en lönsamhet i grönsaksproduktionen för företaget redan under 2021 på omkring tio miljoner kronor. Detta efter att ha haft ett tungt år under 2020.

– Jag skulle säga att det är en av de viktigaste milstolparna som hänt på Peckas sedan starten. Det är otroligt viktigt för vår framtid. Det är fantastiskt roligt att vi lyckats få till det här.

Vad betyder det för framtiden?

– Framför allt innebär det att vi i framtiden kan ha fullt fokus på utveckling och försäljning av system som är det vi primärt vill ägna oss åt i framtiden.

Under december genomförde även företaget en företrädesemission där företaget erbjöd fler av sina aktier till befintliga aktieägare. Målet var att få in 26,5 miljoner i nytt kapital – det slutade med att företaget fick in strax över 30 miljoner kronor istället.

– Det känns otroligt roligt att marknaden tror på oss. Den var ju också kraftigt övertecknad måste jag säga. Det tillför bra kapital för att kunna fortsätta utvecklingsresan vi är på och kunna säkerställa att allting är på plats till den första systemleveransen

Systemen är den kretsloppsteknik företaget använder sig av – akvaponi. Tanken är nu att den första leveransen ska ske så fort som möjligt.

– Vi är helt klart inställda på att kunna leverera ett system i närtid.

Hur går det arbetet?

– Vi är i full gång. Vi har drivit ett projekt med en förstudie som fortfarande pågår. Vi har haft ett stort intresse från många aktörer sedan vi lanserade detta. Det känns väldigt positivt för Peckas framtid sammantaget.