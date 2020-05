Midsommarens stora bilträff i Junsele avblåst – arrangören: "Vi går miste om en halv miljon kronor"

Junsele Midsummer Meet 2020 är avblåst.

Nu har alltså även den här bilträffen som är en av Sveriges största under midsommarhelgen blivit inställd på grund av coronapandemin.

– Det är klart att det känns väldigt tungt att fatta det här beslut, men vi hade inget val med tanke på det läge vi befinner oss i just nu, säger Mikael Larsson, ordförande i Wild West Cruisers som normalt arrangerar den här bilträffen under midsommarhelgen.