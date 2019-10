Mia Skäringer gav publiken vad de ville ha: "Det var magiskt"

Mia Skäringer möttes av jubel och applåder när hon klev upp på stora scenen i ett slutsålt Fjällräven Center. Applåder som senare visade sig vara ingenting jämfört med de stående ovationerna i showens slutskede där de 5 000 besökarna fick arenaväggarna att skaka.

Att den kritikerrosade showen "Avig Maria: No more fucks to give" varit efterlängtad i Örnsköldsvik har varit självklart länge. Biljetterna sålde slut i ett nafs och aldrig har någon skådat så långa köer in i Fjällräven center.

– Vi köpte biljetter i våras och ändå fick vi skitplatser. Vi sitter inte ens bredvid varandra, säger Anna Westman från Örnsköldsvik som är på plats med dottern Isabell Westman.

De berättar att de sett fram mot att få se Mia Skäringer.

– Mia är en fantastisk kvinna och en förebild. Hon törs prata om kvinnans rättigheter. Jag hoppas att de som går härifrån i kväll vågar stå för vad de tycker och känner, säger Anna Westman innan de försvinner in i arenan.

– Älskade Örnsköldsvik. Herre gud vilken stämning. Vet ni vad ni köpt biljetter till? Det är ingen rockkonsert, utbrast Mia Skäringer på scenen och showen var officiellt invigd.

Någon rockkonsert blev det såklart inte. Men sång, dans och komik som fick publikens tårar att spruta bjöd Skäringer på mellan showens mer allvarliga inslag.

– Män är rädda att kvinnor ska skratta åt dom och kvinnor är rädda att män ska slå ihjäl dem. Det känns som mänskligheten stannat där.

Ämnen som sexuella övergrepp, kvinnoförakt, mäns syn på kvinnor och allt däremellan avhandlades under den drygt två timmar långa showen.

– Jag är 43 år gammal och No more fucks to give är en avstämning med mig själv. Det är lite sorgligt att stå här och ha spelat kvinna mer än vad jag varit kvinna i verkligheten, säger Mia Skäringer.

Helene Alenius från Vindeln och kompisen Johanna Valstedt från Umeå var mer än nöjd efter den stora showen.

– Det var så sjukt mäktigt. Det var magiskt. Från humor till allvar. Det var coolt att få se Mia live, säger Helene Alenius.

– Det var det bästa på länge. Otroligt roligt. Hon har så mycket power. Kvällens budskap är att våga stå upp för den man är och ta inte skit. Vi tar bara kärlek med oss härifrån, säger Johanna Valstedt.