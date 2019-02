Souldrottningen hyllas på Parken: ”Kom och lyssna – kanske kommer du att gråta av lycka”

Folkhögskolan i Mellansel har bland annat specialiserat sig på konserter med kända artisters musik. I samarbete med Övik Big Band, där läraren Jonas Öberg även är ledare, har man spelat och sjungit sig igenom en stor skara välkända artister. Lämpligt nog den här gången, eftersom souldrottningen avled i fjol, är det just Aretha Franklin och hennes musik som ska hyllas.

– Det passar så bra med Aretha, eftersom vi har MarShay Neely här, elev från Chicago, som dessutom har varit med och agerat förband vid en konsert med souldrottningen, säger Karin Öberg, lärare och sångerska vid folkhögskolan.

20-åriga Marshay Neely började sjunga i 12-årsåldern i den lokala kyrkokören och gick sedan över till att sjunga med kören Walt Whitman and the soul children of Chicago.

I den senare egenskapen har hon turnerat en hel del och dessutom varit med och uppträtt inför förra presidentparet Obama.

– Vi var speciellt inbjudna av fru Obama, säger hon lite blygsamt.

När hon och kören framträdde innan konserten med Aretha Franklin var det en dröm som gick i uppfyllelse.

– Aretha var störst. Det var en superdröm för mig. Efter att vi hade sjungit var jag bara tvungen att ta mig in på konserten för att lyssna.

Jonas Öberg berättar att det är svårt att hitta bättre sångerskor i Sverige inom gospelgenren än just Marshay Neely och hustrun Karin.

– De är fruktansvärt bra – och det kommer att bli en enormt bra konsert på ungefär 90 minuter, säger han.

Marshay Neely går andra året på folkhögskolan och säger på svenska att Mellansel är en "liten mysig ort".

– Jag älskar att vara här och skulle kunna tänka mig att bo kvar i Sverige.

Repertoaren kommer att bjuda på 18 av Aretha Franklins låtar. Bland annat både Karin Öberg och MarShay Neelys favoriter.

– Det blir bland annat ´Respect`, säger Karin Öberg.

– Och ´(You make me feel like) A Natural woman`, säger MarShay Neely och avslutar med orden:

– Kom och lyssna. Kanske kommer du till och med att gråta av lycka.