Med stil och smak kom Ewa Bylin till Vardagslyxen

Nu var det inte bara Ewa som lyste upp Själevads kyrka utan Anders Bergquist var på sitt allra bästa spelhumör. Anders trippade på lätta fötter mellan elpianot, flygeln och orgeln. Däremellan stoppade han in små pikanta historier inför varje sång som Ewa hade på gång.

Totalt blev det åtta sånger i programmet ”Från Nalen till Gröna Lund”. Helt oundvikligt blev det två Monica Zetterlund, där Ewa inledde med ”Sakta vi gå genom stan” för att direkt därpå komma med ”Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad”. Givetvis kom Ewa in på Alice Babs, både som schlager- och jazzsångerska. Från filmen ”Swing it magistern” hade man plockat just den låten samt ”Regntunga skyar”. Djupaste intrycket kom från Alice Babs möte med Duke Ellington 1963 i ”Come Sunday” och ”Almighty God”.

Utan Evert Taubes miljöpatos hade Vindelälven varit reglerad. I ett osande brev till Tage Erlander uttryckte Evert sin mening i ärendet och planerna skrinlades. Så passande fick vi höra ”Änglamark”.

Tycke och smak varierar, men för mig kommer Povel Ramel mycket, mycket högt upp på stegen med svenska musiker. Avslutningen med Povels ”Följ mig bortåt vägen” lovar gott. Ewa Bylin, vi är många som vill följa med. Först och främst alla 50 i kyrkan den 24 oktober på Vardagslyxen som Towa Hellström bjöd på.

Kjell Larsson

Näraskribent