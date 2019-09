Med mamma och pappa på läktaren storspelade Dackell: "De ger mig en energiboost"

Det här blev en konstig match på det sätt att Kiruna AF-lirarna satt kvar på spelarbussen i inledningen och 2–0 till Örnsköldsvik HF var i underkant under matchens första fem minuter.

Men sen gasade AIF på samtidigt som ÖHF-spelarna tog utvisningar i parti och minut och det var där och då en fullständigt briljant Oliver Dackell klev in i matchen på allvar.

– Det var lite mycket att göra där ett tag, men jag fick bra hjälp och det var inte så svåra lägen, säger Dackell som räddade 44 Kiruna-skott.

Under matchens första två perioder sköt AIF 35 skott och målet som Dackell släppte in var självmål (som inte bokförs som just det i hockey) när en ÖHF-back styrde in pucken i egen kasse, otagbart för Dackell.

– Vi tar en massa onödiga utvisningar, men vi är bra i box play, men släpper inte till de stora chanserna, säger Oliver.

Och inledningen av den tredje perioden, när ÖHF fick sitt första power play, small det direkt när Oscar Frestadius pricksköt in 3–1 och sedan var det game over.

Och på läktarplats fanns alltså mamma och pappa Dackell, de passade på att hälsa på sonen när Brynäs har spelledigt, det Brynäs där Andreas är sportdirektör.

– Det har varit mysigt att ha de här, man får en jäkla energiboost att träffa familjen, det var ju någon månad sedan vi sågs, säger Oliver och tar fram ett stort leende.

Oliver är kontrakterad av Modo, men spelar matcher med Örnsköldsvik HF i ettan, ett sätt för honom att få matchträning på seniornivå.

– Jag är med och tränar med Modo nästan varje morgon och så tränar jag med ÖHF på kvällen och spelar matcher här. Jag tar en dag i taget och försöker spela så mycket jag bara kan för att visa upp mig.

Det gjorde Oliver Dackell med besked mot Kiruna AIF.

Hockeyettan Norra

Örnsköldsvik HF-Kiruna AIF 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

Första perioden: 1–0 (1.12) Jacob Henriksson (Marcus Byström/Alexander Naskov), 2–0 (2.26) Andreas Forsström (Ondrej Sisolak/Gabriel Munck. Skott: 6–19.

Andra perioden: 2–1 (4.52) Viktor Lund (Viktor Mikko/Jacob Hansson) spel 5–4. Skott: 9–16.

Tredje perioden: 3–1 (0.53) Oscar Frestadius (Oliver Pihlström/Anton Näsström) spel 5–4, 4–1 (15.00) Oscar Frestadius (Anton Näsström/Anton Avehag) spel 5–4. Skott: 11–10. Totalt: 26–45.

Utv, ÖHF: 8x2. Kiruna: 3x2.