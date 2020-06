Med förtrollande röst sjöng Ewa Bylin svensk folkvisa i gassande sol

Från att ha tänkt köra sju gånger fram till midsommar har nu PG Forslund, PRO Kultur, och Susanne Kallin, Svenska kyrkan, flaggat för en fortsättning i augusti. Inget datum är ännu spikat, men med största sannolikhet kommer idéerna att förverkligas till allas glädje. Under våren och försommaren har Ronnie Sahlén, Andreas Nilsson, Lina Sundqvist två gånger, sånggruppen Mixen och Pär-Åke Stockberg bäddat rejält inför finalen den 23 juni med vokalisten Ewa Bylin, som med trolsk röst inledde med ”Visa vid midsommartid” till pianospel av Anders Bergquist och på kontrabas Niclas ”Pebbe” Vigren.

Ewa Bylin i blommig långklänning tog i den gassande solen av sig skorna och sjöng en blandning av visor och jazz under den stipulerade tiden på 45 minuter. Hon gör sig lika bra i båda genrerna och ingen lämnas oberörd av hennes känsliga sångröst som tränger in under skinnet och rakt in i själen. Starkast intryck gjorde Evert Taubes visa ”Änglamark” som på sin tid blev ett inlägg i den svenska debatten för att rädda Vindelälven från exploatering.

Jazzälskarna fick sin beskärda del i klassiker som ”Almighty God”, ”All of me”, ”Social call” och ”Summertime”.

På svenska förutom ”Visa vid midsommartid” och ”Änglamark” sjöng Eva Bylin Hasse och Tages ”Att angöra en brygga” och Povel Ramels ”Följ mig bortåt vägen”.

Det var bara att luta sig bakåt i stolen och njuta av den vackra musiken i det vackra vädret. Att det blåste gjorde ingenting. Det fläktade bara så skönt och efter att kaffevagnen var länsad på alla godsaker och stolarna bortburna var allt över för den här gången, men Svenska kyrkan har ett digert utbud av sommarmusik så ta tillfället i akt och kom och lyssna på duktiga musiker under sommaren i Örnsköldsviks kommun.

Kjell Larsson

Näraskribent