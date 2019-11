Mästerlig jazzkonsert i Blueskällarn

Magnus är 45 år och redan världsartist! Främst trollbinder han sin publik med tvärflöjt, klarinett och tenorsaxofon. Men man kan säga, att han är en fena på mängder av instrument och även som kompositör och arrangör.

Hans talanger upptäcktes tidigt av pappa Börge. Magnus spelade med i hans dansorkester och lärde sig då traktera flera instrument. I hemstaden Västerås gick han det estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet och började som 17-åring den 5-åriga utbildningen på Kungliga Musikhögskolan; utbildningar som betytt oerhört mycket för honom.

Under åren har han fått flera fina utmärkelser som Jazzkatten, Litteris et Artibus, det prestigefulla jazzpriset Orkesterjournalens Gyllene Skiva och Lars Gulin-priset. Han komponerade musiken till Nobelfesten 2003 och tillsammans med Martin Fröst ansvarade han för det konstnärliga programmet under banketten 2016.

I kvartetten spelar väl valda musiker: gitarristen Henrik Jansson, Lars "Larry D" Danielsson på elbas och Martin Jonsson på trummor.

Magnus är en stor beundrare av jazzlegenden Herbie Mann, som 1969 gav ut det världsberömda albumet "Memphis Underground". Då Magnus 2017 släppte sitt senaste album, ville han hylla Herbie med att kalla sitt för "Stockholm Underground".

Kvällens spelning handlar till stor del om just den här plattan.

Kvartetten inleder med "Stockholm Underground", härliga melodislingor på tvärflöjten väl understödda av kompet. Tätt följer "Mr Mann" och "Message from Kaknäs" innan Magnus presenterar kvartetten. I låten "Theme for Laura" tar Magnus saxofonen till hjälp i en vass musikalisk duell med gitarristen Henrik!

I låten "Copaflat" med sköna brasilianska rytmer, reser åhörarna till Rio de Janeiro. Magnus växlar snabbt från flöjt till saxofon och även till keyboard. Stundtals spelar han både på flöjt och keyboard med en hand på varje instrument. Helt oslagbart!

Konserten närmar sig så slutet med ett häftigt "Herbie Mann Medley" från "Memphis Underground". Nu kommer improvisatören Magnus till sin fulla rätt. Varma applåder och jubel manar till extranummer. Helt nöjda får då åhörarna avnjuta "Hold on I´m Coming" och "A Whiter Shade of Pale" med att musikanterna ger järnet med flera fräsiga soloinslag.

Bengt Ferm