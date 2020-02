Maria Engelbrektsson utsedd till "Årets Drömmare"

Maria har verkligen bidragit till utveckling av bygden under 2019, och provocerat oss övriga, att försöka tänka i andra banor. Maria har varit ledare för studiecirkeln Framtidens by, där det under sex lördagsförmiddagar varit genomgång kring; - den växande byn, - den lekande byn, - den lärande byn, - den demokratiska byn, - den läkande byn och – den jordnära byn.

Maria har gett oss ny kunskap på ett mycket pedagogiskt sätt, vi har diskuterat och varje träff har innehållit något praktiskt moment. Som resultat av cirkeln har tre arbetsgrupper startats.

Den jordnära byn planerar för en gemensam odlingsyta nu till våren / sommaren. Den lekande byn planerar en lekyta mitt i byn, spelkvällar på Valhalla och ett utegym på badplatsen. Den lärande byn planerar för dokumentation och sprida kunskap om vandringsleder. Det är många som är inblandade, men det är Maria som är initiativtagare och därigenom en mycket värdig mottagare av utmärkelsen ”Årets Drömmare". Utdelningen genomfördes av föreningens ordförande Lennart Bylund på aktiviteten Mötesplats Valhalla som sker måndagar under den mörkaste årstiden.

Denna måndag var det Agneta Fredriksson Edin som pratade om krisberedskap i hemmet. Hur väl rustade är vi om krisen kommer. Vi bör vara rutade att klara minst en vecka. Agneta gjorde en genomgång kring värme, vatten och mat och gav många konkreta tips och visade utrustning som finns att köpa till en billig penning.

Sidensjö Trafiks ägare Bosse, Peter och Per Byström besökte oss en måndag tidigare och berättade om sitt företag Sidensjö Trafik och dess utveckling under 100 år. Det har skett en stor utveckling när det gäller virkestransporter och publiken ställde många frågor.

Jonas Boström från Örnsköldsviks kommun var i Drömme i slutet av januari och berättade om larmcentralen och dess viktiga verksamhet. Här sker en stor utveckling och om något år servar den hela Umeå regionen. Mötesplats Valhalla har i genomsnitt samlat över 40 personer hittills i år. En viktig aktivitet för den sociala samvaron i bygden.

Olle Häggström

Näraskribent