Mängder av mål, dramatisk avslutning och noll poäng när Timrå IK föll i SHL-premiären

Timrå IK fick en drömstart på den första perioden, milt sagt.

Det hann gå en minut och 40 sekunder när Per Svensson blev Timrå IK:s förste SHL-målskytt säsongen 2021/22. Han kastade in en puck i slottet som tog på David Quennevilles skridsko och in i mål.

Några ögonblick senare fick Timrå IK chansen att spela numerärt överläge. Där hann det inte gå mer än några sekunder innan Ty Rattie dängde in skottet i Cannalas första kryss.

2–0 till gästerna efter 2,5 spelad minut alltså.

Oskarshamn la sig inte ner och dog för det. De kom fram och skapade flera chanser men Jacob Johansson – och Timrå IK-försvaret – stod upp på ett bra sätt. Samtidigt som gästerna i den vit-röda dressen inte alls var oävna och etablerade spel flera gånger om i offensiv zon mot smålänningarna.

Men när Timrå IK drabbades av flera utvisningar i rad orkade inte laget freda målet.

I just spel i numerärt överläge reducerade tidigare Modo-spelaren Patrik Karlkvist matchen efter att ha placerat in en puck som studsat sig fri i slottet.

Kvitteringen kom med knappt fyra minuter kvar av perioden. Efter slarvigt spel i mittzon plockade Tomas Zahorna upp pucken, kom fri med Johansson, la över pucken på backhand och drog den ribba in.

Det var Oskarshamn som tog tag i taktpinnen med fast hand i mittenakten, ännu en gång tack vare att en spelare i Timrå IK satt i utvisningsbåset efter att de varit för många spelare på isen.

Målskytt var – för andra gången gillt denna lördagseftermiddag – Tomas Zahorna.

Hemmalaget fortsatte att ösa på och ännu en gång fick laget en tvåmålsskytt. Patrik Karlkvist kunde enkelt lägga in pucken i nätet efter att Fredrik Olofsson brutit sig igenom framför Jacob Johansson och pucken fortsatt mot den tidigare modoiten.

I mitten av den andra perioden fick Timrå chans att reducera, och ge liv åt matchen, med två raka numerära överlägen..

De lyckades inte åstadkomma något i första läget.

I det andra small det till.

Albin Lundin plockade upp en Joey LaLeggia-retur och lyckas kastskjuta in pucken på ett imponerande vis.

Men Timrå-lyckan höll inte i sig länge.

Efter ett mönsteranfall från hemmalaget stod Fredrik Olofsson för det avslut som utökade deras ledning till 5–3.

Timrå IK pressade på i slutet men lyckades inte göra något mål.

Likt den första perioden fick Timrå IK en drömstart i den tredje. Robin Hanzl hittade Sebastian Hartmann som vände sig om och i sin tur hittade Ty Rattie i andra delen av hemmalagets zon. Rattie gjorde inget som helst misstag och 5–4 var ett faktum.

Efter detta blev det betydligt grinigare från såväl läktaren som bland spelarna. Ingen höll med om något domarbeslut och det kändes som att slagsmålet låg nära i luften.

Timrå skapade återigen flera heta lägen, bland annat i spel i numerärt överläge, men pucken gick inte in.

Till slut vann Oskarshamn matchen med 5–4 och med det fick Timrå IK resa norrut med noll inspelade poäng från SHL-premiären.

Matchens första "avslut"

Timrå IK hade inte ett enda skott på mål, inte förrän Per Svensson slängde in en puck från sargkanten, den tog i David Quennevilles skridsko och rätt in i målet bakom Joe Cannala. Höge

Matchens tre bästa Timrå IK-spelare

1. Ty Rattie, forward.

Två mål och en assist – samt det skarpaste vapnet Timrå IK hade ute på isen under hela matchen. Kanadensaren stod för en riktigt bra SHL-debut i det rödvita stället.

2. Sebastian Hartmann, forward.

Visade flera gånger upp såväl sin skridskoskicklighet och tuffhet samt spetskvaliteter i passningsspelet. Hartmann har sett vass ut under försäsongen och verkar bara fortsätta att växa.

3. Robin Hanzl, forward.

Även tjecken stod för en stabil insats genom sina två framspelningar. Otroligt rörlig ute på isen och nu är det bara målet som saknas.

Statistiken

IK Oskarshamn–Timrå IK 5–4 (2–2, 3–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (01.40) Per Svensson, 0–2 (02.30) Ty Rattie (Nolan Zajac, Robin Hanzl), spel fem mot fyra, 1–2 (11.40) Patrik Karlkvist (Tomas Zohorna, Hynek Zohorna), spel fem mot fyra, 2–2 (16.02) Tomas Zohorna (Cameron Brace).

Andra perioden: 3–2 (24.19) Tomas Zohorna (Hynek Zohorna, Fredrik Olofsson), spel fem mot fyra, 4–2 (26.06) Patrik Karlkvist (Fredrik Olofsson), 4–3 (33.49) Albin Lundin (Ty Rattie, Joey LaLeggia), spel fem mot fyra, 5–3 (35.12) Fredrik Olofsson (Kim Rosdahl, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 5–4 (43.02) Ty Rattie (Sebastian Hartmann, Robin Hanzl), spel fem mot fyra.

Skott: 34–23 (17–5, 11–8, 6–10).

Utvisningar, IOK: 5x2. TIK: 5x2.

Domare: Johan Nordlöf & Daniel Eriksson.