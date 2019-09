Många viltolyckor på vägarna – så gör du om olyckan är framme: "Förarens kunskap och uppmärksamhet har stor betydelse"

Förra året skedde över 63 000 viltolyckor i Sverige vilket betyder att många trafikanter är inblandade. Mellan 23 och 29 september pågår insatsveckan "Viltvarning - ta det lugnt".

- Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, uppger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

Sammanlagt hittills i år har över 40 000 viltolyckor rapporterats i Sverige. Man uppskattar att det kommer landa på ungefär samma siffra som för 2018.

Bara under augusti rapporterades 652 viltolyckor i Västernorrland. 472 var med rådjur, 128 med älg, 36 med ren, sex övriga ospecificerade djur och fem med hjortar.

På uppdrag av polisen ger sig eftersöksjägare ut när en olycka med vilt har hänt. Eftersöksjägaren spårar vid och på vägen. Under arbetet sätter de ut ett varningstält som ser ut som en stor varningstriangel, för att varna trafikanter och signalera att de ska sakta in. Även detta vill man uppmärksamma under insatsveckan.

- Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, uppger Pernilla Persson i pressmeddelandet.

Vilda djur enligt jaktförordningen:

Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Om olyckan är framme:

► Ta hand om eventuella skadade personer.

► Varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel eller liknande.

► Olyckan ska anmälas till polisen även om djuret inte verkar ha blivit skadat.

► Viltolycksappen finns också där man kan ange exakt plats för krocken.

► Markera vart olyckan har skett. Viltolycksremsan finns bland annat att få hos polisen.