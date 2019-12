Många unga alkoholdebuterar under julen – viktigt att föräldrar vågar prata: "Det gör skillnad"

Julen och det nya året är för många förknippade med idel festligheter. Men att det ibland bli för mycket av det goda är ingen nyhet. När det kommer till alkohol är det därför vanligt att det inför jularna kampanjas för att vuxna ska ta en vit jul, inte minst för barnens skull.

Men vad händer när barnen blir större och hamnar i sammanhang där alkoholen är tillgänglig? Och vad kan vuxna göra för att skjuta fram ungdomarnas alkoholdebut?

– Det allra viktigaste är att föräldrar och andra vuxna pratar med ungdomarna om det och visar var man står. Att man kan ha en dialog kring alkohol och verkligen visa att man bryr sig, det gör skillnad, säger Birgitta Edin-Westman som arbetar som samordnare för Brå: drog- och brottsprevention på Örnsköldsviks kommun.

Trenden har under flera år pekat på att ungdomar och unga vuxna dricker mindre än tidigare, men samtidigt att de som väl dricker gör så i större mängder.

– Det har visat sig att de som får dricka alkohol hemma i slutändan dricker mer, därför är det viktigt att som vuxen inte bjuda ungdomar på alkohol och att sätta gränser som man konsekvent håller på.

– Se också till att inte lämna hemmet fritt fram för föräldrafria fester utan ha närvarande vuxna, och ha koll på att unga inte tar i smyg av vuxnas alkohol därhemma.

Anledningarna till minskat drickande bland unga kan vara många förklarar Edin-Westman. En ökande hälsomedvetenhet, ökande krav på att fixa skolan, samt dagens umgängesformer; där unga umgås mer via internet och spel, och därmed håller sig hemma – tros spela in i att färre unga väljer att dricka alkohol.

– Ny teknik gör ju att det även finns mer social kontroll. Man vill helt enkelt inte vara med om att något pinsamt läggs ut på sociala medier, menar Birgitta Edin-Westman.

I Örnsköldsviks kommun följer man trenden i landet i övrig, det vill säga att färre unga dricker alkohol.

– Statistiskt sett ligger alkoholkonsumtionen bland våra unga lägre än snittet i riket, dessutom lägst i länet, men jag tycker ändå att det är för mycket. Det ska ju vara nolltolerans för alla under 18 år, fortsätter Edin-Westman.

Under jullovet bjuds det in till många glada tillställningar och inte sällan är det under denna period som många unga testar alkohol för första gången.

– Många föräldrar tror att unga inte bryr sig om vad de säger, men som vi har sett i skolundersökningar så är något som verkligen hjälper är att visa att man bryr sig, prata med sina ungdomar och intressera sig för sådant som rör dem och även samtalar om alkohol, tobak och droger.

Råd till föräldrar:

♦ Håll kontakten under en festkväll via mobil och erbjuda skjuts hem och hämta dem själv på efter festen.

♦ Passa på att hitta på saker tillsammans under ledigheten.

♦ De barn som har en nära relation till sina föräldrar och som vet vad deras föräldrar förväntar sig, är de som klarar sig bäst. Satsa på att bygga upp förtroende mellan er.

♦ Fler tips kan du hitta i Tonårspalören.