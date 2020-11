Många roliga och spännande minnen vid Hedbergsafton i Köpmanholmen

Det blev verkligen en minnenas afton tillsammans med föreningen Hans Hedbergs vänner och alla de intresserade som kommit för att få uppleva något alldeles extra, Det bjöds på franskinspirerat fika med goda ostar, kex, vindruvor och kall dryck.

Framme vid podiet hade Berit Bengtsdotter, eldsjäl i Hans Hedbergs vänner och initiativtagare till minneskvällen, hämtat några skulpturer från museet i Arken. Dessutom kom en hel del samlare och visade upp målningar och skulpturer under olika epoker av den världsberömde konstnären Hans Hedbergs liv, född i Köpmanholmen och boende i Biot, Frankrike fram till sin död.

Konstvetaren och journalisten Per Grimell som till vardags arbetar vid Region Västerbottens kulturenhet i Umeå fick två roller under den här kvällen, både som musiker och föreläsare. Han höll en mycket intressant föreläsning om Hans Hedbergs unika altartavla i Brukskyrkan där vi fick följa konstnärens symboltänk i val av färger och vidare i konstnärens långa livsverk.

Per Grimell har både producerat en dokumentär över Hans Hedberg som sänts i Sveriges television och dessutom skrivit en konstbok om honom som publicerades i samband med firandet av Hans Hedbergs 100-årsjubileum i Örnsköldsviks museum 2017.

Per Grimell berättade vidare om hur han fick skulpturen Sjöborren till Ö-viks kommun med hjälp av bland annat ordföranden i Nätterlundsfonden Anders Thorsén. Nu återstår att få hans stora Körsbär till Örnsköldsvik som står i en privat ägares förråd sedan 25 år tillbaka. Per Grimell menar att det är viktigt att få samla in hans konst här i Örnsköldsviks kommun. En minnessten är också en önskan att få på hans grav i Nätra kyrkogård.

Det blev många roliga, fina och spännande minnen som berättades av samlarna Bosse Westin, Bengt Sellin, Iris Öberg och Brittie Näslund, som är en av grundarna av Örtagårdsparken som numera är flyttad till Herrgårdsparken. Tiden ville inte räcka till denna härliga kväll till alla berättelser och minnen.

Kvällen avslutades av samordnaren diakon Carina Andersson med tänkvärd andakt och sången Vilken underbar värld av Per på flygeln och Anders på cello.

Ruth Lind

Näraskribent