Man i 30-årsåldern anhållen i Kramfors – tog sig in i exets bostad och bröt mot kontaktförbud

En man i Kramfors anhölls under onsdagen efter att ha brutit sig in i sitt ex bostad – något som även stred mot ett utfärdat besöksförbud mot mannen.

– Han har begått ett närståendebrott. Han har tagit sig in i sitt ex bostad och då brutit och överträtt ett kontaktförbud, säger Linda Englund Sundin, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Västernorrland.