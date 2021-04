Man anhållen efter misstänkt knivmisshandel i Långsele: "Uppstått skärsår"

Under fredagen larmades polisen till en adress i Långsele. Till platsen kallas en polisbil, polisbuss och en ambulans.

På platsen möter polisen flera personer. En misstänkt gärningsman i medelåldern grips och förs till polisstationen för tillnyktring och sedan förhör.

Efter förhör anhålls mannen strax efter midnatt. Anderz Olsson är jourförundersökningsledare:

– Mannen har tagit sig in i en bostad och sedan misshandlat en person med kniv så att det uppstod skärsår, berättar han.

Har målsägande förts till sjukhus?

– Nej. Det var inga omfattande skador. Han har inte uppsökt någon sjukhusvård eller tagits med i ambulans. Skadorna har fotograferats och dokumenterats på plats av polisen.

Har målsägande och den misstänkta mannen någon relation?

– Målsägande verkar känna igen den misstänkta, men de har ingen relation till varandra utöver det.

Är den misstänkta mannen känd av polisen sedan tidigare?

– Ja. Han är välkänd för likaledes brott.

Brottsrubriceringen är grov misshandel, hemfridsbrott och olaga hot. En häktningsframställan kommer att skickas in under måndagen. Sedan kommer häktningsförhandlingarna att ske under tisdagen.

Om den misstänkta gärningsmannen nekar till brott eller inte är i nuläget okänt.