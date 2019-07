Målvaktsstjärnan om träningsskrönan, utmärkelserna och relationen till Timrå: "Har aldrig gillat att sommarträna"

Under sin tid i Timrå spelade "Pekka" Lindmark med nummer 15. Men faktum är att "Pekka" inte är ensam över att bära nummer 15, ett nummer som kanske inte främst är förknippat med målvakter. Både gamle målvakten Kent Othberg och nuvarande målvaktstränaren Peter Hirsch är några av målvakterna som har burit numret i klubben. Att det blev just det numret i Timråtröjan var inte heller något speciellt krav från "Pekka" Lindmarks sida.

– Jag vet inte riktigt varför jag hade det. Jag har aldrig varit noga med nummer så det var inte något jag önskade direkt, säger Lindmark.

Inför hockeysäsongen 1979/1980 flyttade en Kirunapojk ner till Timrå vid namn Peter Lindmark. Totalt blev det fem säsonger för Lindmark i Timrå, varav en i Elitserien.

– Vi spelade i samma serie då med Kiruna och egentligen hade det aldrig varit aktuellt att flytta innan. Men Timrå satsade och då var det ganska givet att flytta ner när man fick möjligheten. Man ville ha chansen att gå upp i Elitserien, säger "Pekka" Lindmark.

Säsongen 1980/1981 blev något utöver det vanliga för "Pekka" Lindmark. Vid den tiden spelade Timrå IK i dåvarande andradivisionen och gick som tåget genom serien. Under grundserien förlorade laget bara två matcher efter ordinarie tid och Lindmark fick kröna säsongen med VM-spel. Samtidigt gick Timrå åter upp i högsta divisionen igen.

– Det blev ett lyft för mig direkt när jag kom ner till Timrå. Jag kom med i B-landslaget ganska direkt efter, trots att jag inte spelat några matcher än och efter någon säsong fick jag debutera i vanliga landslaget också. Sedan gick vi ju upp där våren 1981 och det var ju väldigt roligt och det var ett oerhört intresse då också. Men tyvärr åkte vi ur igen direkt, säger han.

Grafik: Andreas Lidén

Faktum är att det egentligen inte skulle bli så många säsonger som det blev för Lindmark i Timrå. I samband med att han skulle lämna klubben för Färjestad kom inte klubbarna överens om någon övergångssumma och "Pekka" riskerade avstängning.

– Jag blev ett ettårs-fall. Jag hade redan flyttat ned till Karlstad men flyttade tillbaka och spelade en säsong till med Timrå. Det var en fin tid där, säger han.

Sommarträningen mellan säsongerna var något som inte alltid föll "Pekka" Lindmark i smaken. Under början av 1980-talet var det flertalet ishockeyspelare som även rökte en och annan cigarett emellanåt. En gammal skröna från tiden i Timrå är ett en tränare någon gång under "Pekkas" tid i klubben skulle sagt åt honom under sommarmånaderna att om han inte skulle vara med och springa med övriga laget kunde han i alla fall gå till kiosken när cigaretterna var slut.

– Ja, det var väl ungefär så, säger han och skrattar.

– Jag har aldrig gillat sommarträning. När jag var på isen kunde jag ta ut mig hur mycket som helst. Jag har aldrig tyckt om att springa utan det har blivit cykling och sådär istället. Men på isen gav jag minst lika mycket som de andra.

Under tiden i Timrå blev "Pekka" Lindmark även uttagen till Canada cup två gånger. Bland NHL-stjärnor som Wayne Gretzky och sovjetiska landslagsstjärnor som Vladimir Krutov blev en Timråspelare från dåvarande division ett uttagen.

– Det var stort. Det började egentligen med att jag var ner och tränade med landslaget och då spelade jag fortfarande i ettan med Timrå. Det var en måndag och jag var ner och tränade med dem. Man hade lite tur och halkade in lite på ett bananskal och sedan var det svårt att komma därifrån. Då var man med i tio år sedan, säger han och fortsätter.

– I Canada cup var det ju nästan bara NHL-proffs med och Gretzky var ju ruskigt bra. Vi hade ju också ett bra lag 1981 och så blev det så dåliga resultat ändå. Det blev ju fiasko. Jag tror att Anders "Ankan" Parmström som var tränare trodde att alla var så bra att vi fick sköta hur vi skulle spela själva, menar han.

Några år senare skulle han vara känd som "Pekka" med hela svenska folket och blivit utsedd till VM:s bästa målvakt vid två tillfällen. Någonting som vid den tiden stod ut i ett hockeylandskap som dominerades av Sovjetunionen.

– Man är lite imponerad över sig själv och det var stort. Ryssarna var ju fruktansvärt bra vid den tiden och de hade ju Tretjak och han var ju väldigt stor. Men det är inte alltid så lätt att vara målvakt när man spelar bakom så bra spelare heller. En annan hade ju mer att göra, säger "Pekka" Lindmark och skrattar.

Att komma från andradivisionen och Timrå till ett landslag, som vid den tiden var fullt av elitseriestjärnor, var inte bara en dans på rosor.

– De kollade lite konstigt på en i början och undrade hur man hade hamnat där. Tillslut blev man ju accepterad men man var ju lite vilse. Det var speciellt med tempo och allting. Det gick mycket fortare men jag har levt mycket på mitt spelsinne så det gick bra ändå, säger han.

Under åren har "Pekka" Lindmark blivit mer framgångsrik i andra klubbar än vad han blev under åren i Timrå. Fyra gånger har han blivit svensk mästare med andra lag och det finns både dubbla VM-guld och OS-brons på prishyllan. Men trots att tiden i Timrå inte lämnade några minnen i form av medaljer efter sig har den lämnat en speciell plats i hjärtat på "Pekka".

– Det är svårt att ta ut något speciellt för man har fått vara med om så mycket. VM-guldet 1987 var speciellt och man minns ju SM-gulden. Men sen minns man ju när man gick upp med Timrå också. Man har ju fått vara runt och se mycket och det är ju minnen man tagit med sig, säger han och fortsätter.

– Jag trivdes kanonbra där och hade det inte varit så att man hade flyttat ned hade man kanske inte fått chansen i landslaget heller. Sverige är ett avlångt land och de hade kanske inte så bra koll i Kiruna. Det var ett steg uppåt att flytta ned. Man har lite koll på spelarna och man håller väl fortfarande på Timrå lite grann.