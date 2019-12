Målrikt när Svedjeholmen inledde Modo Cupen med vinst – stark Modospurt gav en poäng: "Vi kommer alltid tillbaka"

Läs också: Svedjeholmen siktar högt i Modo Cupen: "Vi har ett lag som kan gå långt"

Svedjeholmen fick en kanonstart mot Timrå i Modohallen. Fyra mål på drygt sju minuter. Timrå sköt tre snabba mål i början av andra. Men Svedjeholmen satte två mål i mitten av perioden.

– Vi blev lite oroliga i början av andra, men vi är ett lag som alltid kommer tillbaka, säger Fabian Schulze.

Avslutningen blev dramatisk. Timrå prickade in två snabba mål.

Varför vann ni mot Timrå?

– Vi kämpade hundra procent hela tiden. Vi jobbade på andra puckarna och var alltid först på puckarna. Vi är ett skridskoskickligt lag och vi har bra puckspel.

Hur roligt är det att spela Modo Cupen?

– Det är skitkul. Det är en stor cup och kul att vi får vara med.

Vad tror du om era chanser?

– De är jättehöga om vi fortsätter så här. Det är tufft motstånd men det är bara att köra, säger Fabian Schulze.

Andra Ö-vikslaget i cupen är naturligtvis arrangörsföreningen Modo. Deras första match var mot SDE Hockey från Stockholm. Modo svarade för en stark avslutning och hämtade in 0–2 till 2–2. SDE sköt segermålet i förlängningen i Fjällräven Center.

– Stark upphämtning och det är vi mest nöjd med. Killarna visade krigarinsats och kul med en poäng i första matchen som alltid är lite speciell. SDE är ett bra lag. De är stora, tunga och starka, säger Modos huvudcoach Sebastian Byström.

Efter en jobbig första period blev Modo bättre och bättre i andra. Modo har ett ungt lag.

– Vi har sex 05:or (04 är äldst). Det kommer att bli tajt i gruppen, men vi vill gå så långt som möjligt. Killarna vill vinna turneringen.

– Under den här säsongen har vi jobbat med andra målsättningar än resultatfixerade. Bland annat hur man kan driva sin egen utveckling framåt. Skapa bra beteenden. Viktigaste är att utbilda killarna, förklarar Sebastian Byström.

Men visst skulle det vara härligt med en Ö-viksfinal mellan Modo och Svedjeholmen?

– Det vore jättekul att få ett derby inför storpublik.

Svedjeholmen och Modo har ytterligare en match under fredagen. På lördag väntar hela tre matcher. Slutspelet inleds på söndag. De tre bästa från varje sexlagsgrupp tar sig till kvartsfinal. Och två når kvarten via Play In.