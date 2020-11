Målmaskinen från Kramfors har gjort sitt val – blir kvar i Östavall

Under hösten anslöt Petter Thelin till Östavall från Stöde IF. Sju matcher hann han spela under de två månaderna han var i klubben – och göra lika många mål och därmed i högsta grad bidra till att Östavall förnyade kontraktet i division 3 mellersta Norrland.

2021 blir det en full säsong i Östavall för anfallaren, som genom åren främst gjort sig känd som en målskytt av rang. Inte minst i Kramfors-Alliansen.

– Det här är en bra nyhet på riktigt. Det känns bra att han trivdes så pass bra hos oss under de två månader han var hos oss att han nu vill fortsätta, säger David Nordberg, tränare i Östavalls IF.

Med Thelin i laget menar Nordberg att laget får in en extra dimension som de tidigare i viss mån saknat.

– Petter är en riktigt vass målskytt, något vi saknat lite de senaste säsongerna, säger David Nordberg.

– Men det är inte bara målskyttet. Han har också målmedvetenheten och gör alla andra i laget bättre.