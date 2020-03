Målkungen hade show – då avslutade Brännan säsongen starkt inför tomma läktare: "Har haft toppform"

Det blev "Stamp on the ground" ännu en gång för Brännan när man under lördagen vann sista matchen för säsongen över topplaget GUIF från Umeå med 30–28. Resultatet gjorde även att laget säkrade femteplatsen i tabellen – något som varit målet under säsongen. Stor matchvinnare för Brännan blev Joel Ekebro.

– Det var roligt och det är ju derby när vi möter GUIF även om det är 30 mil mellan, säger han efter matchen och fortsätter.

– Vi gjorde en bra insats. De är ju ett bra lag i den här serien och vi förlorade borta. Så det var skönt att vinna den här matchen och det var ju sista för säsongen.

Totalt blev det 14 mål från Ekebros sida under lördagen.

– Bollarna gick in, så jag är nöjd. Det är kul att få avsluta säsongen på ett sådant här sätt. Vi kämpar över hela banan och bollarna sitter. Sedan är försvarsspelet bra givetvis. De är giftiga, men vi fick stopp på dem tillslut.

Matchen blev speciell ur den synvinkeln att Brännan tvingades avsluta säsongen utan sina hemmasupportrar på plats. Coronaviruset har lett till att flera sportevenemang tvingats spela utan publik – så även Brännan.

– Det var roligt även om det var tomt på läktaren. Det blev lite tryck ändå, men det hade varit ännu roligare med publik, säger Ekebro.

Brännans tränare Håkan Larsson var även han nöjd efter matchen.

– Jag är supernöjd med vinsten idag. Det är synd att serien slutar för efter jul har vi verkligen kommit igång. GUIF är ett bra lag och det är väldigt skönt att vinna över dem, säger han

– Vi har en del spelare som är bättre än vad vårt tabelläge visar. Vi har Joel Ekebro som har haft en toppform och ger alla andra ytor idag.

Även Larsson tyckte det var omständigheterna kring matchen var dystra.

– Det är tråkigt att vi måste avsluta säsongen med sjukdomsdilemma och tomt på läktarna bara. Det är tråkigt för spelarna och det känns lite som en träningsmatch. Men killarna var laddade och kände att det skulle gå att vinna idag. De som är på plan gör en väldigt kämpainsats idag, avslutar han.

Brännans HF–GUIF 30–28 (13–14)

Brännan: Joel Ekebro 14, Viktor Fliesberg 4, David Olsson 4, Axel Johansson 3, Wilmer Ekebro 2, Elias Edmo, Anton Hellquist

Domare: David Olovsson, Robin Strandberg

Publik: Spel inför tomma läktare, (Öbacka SC).

