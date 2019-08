Mäktig musik i Nätra kyrka

Prästen Jenz Larsson Grensjö hälsade välkommen till en spännande musikafton med välkända ”Trio of Joy” och gästsolisten Lars Erik Öberg. Ida Linné, Caroline och Robert Sedin gick sedan upp till läktaren och sammanstrålade med trumpetaren Lars Erik Öberg bördig från Hädanberg och bosatt i Helgum.

Det blev svårt att låta bli vrida huvudet bakåt när ”Jag har hört om en stad ovan molnen” spelades och sjöngs. En makalöst vacker inledning på musikkvällen. Lars Erik Öberg håller ut tonerna och spelar så tonsäkert att man sitter som förstummad samtidigt som man hör kyrkorgeln i bakgrunden och sången i förgrunden.

”Trio of Joy” återvände till koret och inledde med Elvis låten ”You are always on my mind”. Nya applåder och sedan bjöd de på ytterligare tre sånger (Bara om min älskade väntar, When you tell the world you are mine, Orden som min mor sa) innan Jenz Larsson Grensjö höll en fängslande andakt. Jenz har fått ordets gåva och han la ut texten runt ”Det är inte bara att höra ordet utan att även göra ordet”.

Efter andakten var det åter dags för trumpetspel. Lars Erik Öberg spelade ”Bridge over troubled water” ihop med Ida Linné på kyrkorgel. Nya rysningar och näsdukarna åkte åter igen fram.

Efter andakten plockade ”Trio of joy” fram poplåtarna ”Shallow” och ”Perfect duet”. Sist spelade man ut trumfesset ”Stad i ljus” där Caroline & Robert gav precis allt de hade. Musikkvällen avslutades med ”Anthem” ur ”Chess” från läktaren. Efter att Lars Erik Öberg hållit ut sista tonen och kyrkorgeln tystnat fanns det ingen som ropade på ett extra nummer. Kvällen blev i stället komplett då Jenz Grensjö delade ut välsignelsen åt församlingen.

Jag mötte Ida Linné på väg ner från läktaren. Hon var sprudlande glad. Vi måste försöka få hit Lars Erik Öberg fler gånger fick hon ur sig, samtidigt som jag fick veta att den här musikkvällen dragit mest folk till Nätra kyrka i sommar.

Kjell Larsson

Näraskribent