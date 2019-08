Maja från Gullänget tillbringade två år i USA som au pair: "Vi hade en unik relation"

Bara någon vecka efter hennes student 2015 knåpade Maja Sundqvist ihop en ansökan om att få åka i väg som au pair i USA. När den var godkänd var nästa steg att hon skulle matchas ihop med olika värdfamiljer.

– Till en början fokuserade jag ganska mycket på olika stater och var inne på platser som New York, Kalifornien eller Florida, säger 23-åringen från Gullänget.

Hon hittade en familj i Boston och lämnade Sverige i september. Två månader senare kom dock Maja till insikten att det inte riktigt kändes rätt.

– Vi matchade inte personlighetsmässigt. Men jag hade tur. Jag har hört historier om au pairer som inte fått något stöd av varken familjen eller organisationen när de ville byta familj, men jag blev fortsatt bra behandlad.

Då gick hon in i en så kallad "rematch" – en process på två veckor där au pairen försöker hitta en ny familj.

– Det var såklart läskigt. Om jag inte hittade en familj inom den tidsperioden skulle jag bli hemskickad. Det kändes som ett misslyckande och jag gruvade mig för att berätta för mina vänner i Sverige.

– Men det är ju såklart inget misslyckande, det är viktigt att komma ihåg.

I rematchen gick Maja på magkänsla i stället för att fokusera på stat. Det var då hon stötte på en familj från Connecticut.

– Först tänkte jag, Connecticut? Vad är det för stat? Men jag fick en så pass bra känsla av familjen att jag valde dem.

Och det visade sig vara ett bra val. Så pass bra att hon ett år senare valde att förlänga med samma familj.

– Jag funderade på att förlänga med en ny familj, kanske i Kalifornien, men var rädd för att dels gå miste om en bra familj, och dels för att hamna i en liknande situation som med den första familjen.

– Connecticut visade sig också vara supermysigt. Väldigt typiskt amerikanskt, som på film. Grannskapet påminde dock lite om Sverige. Det var lugnt och hade inga skyskrapor, även om New York bara låg en tågresa bort.

I Sverige kanske man planerar en middag med grannarna någon vecka i förväg. I USA klampar man bara över med en paj och plingar på dörren.

Familjen bestod av en mamma och en pappa, samt en 7-åring och en 5-åring. Maja berättar att hon verkligen kände sig som en del av deras vänskapskrets och släktingar.

– Att jag var mer som en familjemedlem än en anställd var en stor trygghet och en viktig aspekt när jag sökte familj. Vi hade en unik relation.

– Det jag saknar mest med USA är spontaniteten och hur framåt alla människor är. I Sverige kanske man planerar en middag med grannarna någon vecka i förväg. I USA klampar man bara över med en paj och plingar på dörren, skrattar hon.

En annan grej hon saknar är det stora utbudet.

– Det finns alltid någonting nytt och spännande att hitta på, och du behöver inte åka särskilt långt för att göra det.

Hennes dagar som au pair började när mamman och pappan tog tåget till New York vid 7-tiden på morgonen. Maja lagade då frukost, fixade barnens "snack box" och såg till att de var påklädda och tänderna borstade.

Sedan följde hon 7-åringen till bussen, och skjutsade lite senare 5-åringen till förskolan.

– Mitt på dagen var jag ledig och kunde umgås med vänner. Helgerna var också fria. Under mitt första år åkte vi ofta in till New York. Då ville man testa allt. Men under mitt andra år hängde vi mer i Connecticut, och hade filmmys eller gick till den lokala baren.

– På eftermiddagarna hämtade jag barnen och tillsammans hittade vi på roliga grejer.

Under hennes två år i USA hann Maja se fler stater och sidor av USA. Hennes mest minnesvärda resa var en road trip på västkusten med Ö-vikskompisen Malin.

– Vi började i San Francisco, åkte ned till Kalifornien och sedan in till Las Vegas och Grand Canyon. Det var sjukt häftigt!

Vad lärde du dig under åren som au pair?

– Många saker. För det första är jag mycket mer tacksam för min egen uppväxt. I USA har föräldrarna väldigt lite tid för sina barn eftersom de arbetar så mycket, medan mina egna föräldrar var väldigt delaktiga i min barndom.

– För det andra insåg jag vilket ansvar det är att ta hand om barn. Jobbet var inte alltid en dans på rosor. Det fick mig att tänka på vilket jobb mina föräldrar har lagt ned, skrattar hon.

I juli 2017 landade Maja åter på svensk mark. Nu studerar hon kommunikation och PR på Mittuniversitetet i Sundsvall.

– Det var givetvis jättejobbigt att lämna USA, men jag kände att jag var tvungen att göra någonting nytt för att kunna fortsätta utvecklas som människa. Jag lämnade dock en stor del av mig själv där borta. Så är det ju.

Majas tre au pair-tips:

1. Om du funderar på att åka, åk! Det är inget snack om saken.

2. Våga stå på dig och lita på din magkänsla. Känns det inte rätt, så är det förmodligen inte rätt.

3. Börja med din ansökan i god tid och våga vara kräsen. Om det tar ett år, så tar det ett år. Det viktigaste är att du får en familj som passar dig.

Se fler vykort: