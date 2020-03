Att föreställningar och andra event ställs in just nu är mer regel än undantag. Under onsdagen beslutade Krall entertainment att Magnus Carlssons show, som skulle komma till Örnsköldsvik på fredag, skjuts fram till den 28 augusti.

De som har köpt biljetter till föreställningen får helt enkelt boka in ett nytt datum i schemat. Samma biljett och samma plats kommer att gälla även i augusti.

Turnén ”Från Barbados till Gamla Stan” kommer inte att genomföra några föreställningar förrän augusti.