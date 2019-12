Magnifikt framförande av Georg Friderich Händels Messihas

Söndagen den 15:e december framförde Härnösands domkyrkokör och solister ett av de magnifikaste och vackraste körverken så här års, nämligen första delen av Georg Friedrich Händels Messihas.

Verket komponerades under 1741 och var från början avsett att framföras vid påsk. Det uruppfördes vid en välgörenhetskonsert i Dublin den 13 april 1742. Det blev omedelbart en stor framgång och Händel uppförde det årligen fram till sin död till förmån för Londons barnsjukhus.

Senare har oratoriet kommit att förknippas med advent. De inledande avsnitten använder samma texter som många av advents- och jultidens epistlar och evangelieläsningar. Nummer 2-4 kommer exempelvis från Deuterojesaja och läses som epistlar – eller numera, i Svenska kyrkan, som särskild gammaltestamentlig textserie – under advent.

På julkonserter framförs ofta enbart den första delen av oratoriet plus den mycket kända Hallelujakören. I verket finns en sopranaria med originaltiteln I Know that my Redeemer Liveth som ofta framförs vid kristna begravningar. Den var också ett den svenska sångerskan Jenny Linds paradnummer.

Oratoriet är ett stående evenemang på många kyrkokörers repertoar inför jul. Det svenska uruppförandet ägde rum i Stockholm 1786 och oratoriet uppfördes första gången i Stockholmsoperans regi i Storkyrkan den 8 december 1928

Andreas Menzel

Näraskribent