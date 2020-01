Magdalena Forsberg i stor intervju – öppnar upp om tuffa kampen under karriären: "Var så ledsen och orkade ingenting"

I bilen ut till huset i Bergeforsen slår pulsen lite extra fort. Jag brukar sällan bli nervös, men det är något speciellt med denna kvinna.

Det hon åstadkommit i svensk idrottshistoria är svårgreppat.

Jag svänger in vid villan, alldeles i närheten av skidanläggningen, och nervositeten släpper i samma stund som jag kliver in i huset.

Magdalena Forsberg kommer upp från kontoret där hon sitter med bokföringen för sitt företag och trots att det är hektiska tider tar hon emot med en stor dos värme och en sprudlande energi.

Under 2019 hann hon med jobb kring skidskytte-VM i Östersund, en lång Let's dance-resa, en rad andra tv-inspelningar och åkte dessutom land och rike runt och föreläste – för att nämna lite.

– Det har varit ett sjukt intensivt år och jag har knappt varit hemma. Men jag klagar absolut inte, jag har världens bästa jobb och jag är väldigt tacksam, säger hon samtidigt som vi sätter oss ner.

Jag är jättestolt över min meritlista, det känns superhäftigt att ha och är något som ingen någonsin kan ta ifrån mig.

Högt upp, på en hylla till höger om Forsberg står hennes fyra Jerringpris hon vunnit genom åren. Ett hyfsat bevis på de framgångar hon har haft.

Men framgångssagan var inte så självklar som den kan verka.

Örnsköldsviks-födda Magdalena Forsberg började karriären i längdspåren och tog VM-brons i stafett redan som 19-åring. Men något stort internationellt genombrott kom aldrig – och hon kände att en förändring var nödvändig för att fortsätta karriären.

– Utvecklingen hade gått i stå och jag tyckte inte att det var kul längre, men jag kände att jag hade mer att ge i idrottslivet. Så fick jag låna en bössa av Fredrik Kuoppa (före detta skidskytt från Sundsvall), och blev övertalad att ställa upp på skidskytte-SM och tyckte att det var jättekul.

En hyfsat kontrast mot Norrlandsmästerskapen i längdskidor ett par veckor tidigare.

– Jag minns att jag stod där och grät och tyckte inte alls att det var kul, fastän jag hade vunnit, säger hon.

Efter det bestämde hon sig för att byta sport. Något hon inte har ångrat.

– Det var så kul, för det hela första året så lärde jag mig så mycket varje dag. Det var det jag var ute efter, för jag vill känna att jag lär mig saker och tar mig framåt. Jag hittade verkligen glädjen igen. Men mitt mål var aldrig att jag skulle bli världsmästare eller så, utan det var bara att utvecklas och hitta glädjen igen.

Vilka reaktioner från omgivningen fick du när du bytte sport?

– Det var inte många som tyckte att jag var smartast i världen, men jag struntade i det för jag kände att jag verkligen behövde göra det och jag kände ju direkt när jag provade att det var min grej. Men skidskyttet var en liten sport och det var inte så många som tittade på det, så det var ett stort steg att ta att lämna tryggheten som fanns med starka klubbar och förbund för att kliva över till skidskyttet.

Modigt.

– Vad bra att du säger det, för det är det modigaste jag har gjort i mitt liv tror jag. Att jag gjorde en förändring som inte många trodde på eller tyckte var så smart.

Bara fyra år efter sin första skidskyttetävling vann Magdalena Forsberg den totala världscupen för första gången. Det var 1997. 1998, 1999, 2000, 2001 och 2002 lyckades hon upprepa succén och stod som segrare under samtliga år.

– Det är det jag är mest stolt över, att jag vann totala världscupen sex år i rad. Jag är jättestolt över min meritlista, det känns superhäftigt att ha och är något som ingen någonsin kan ta ifrån mig.

Hon beskriver åren mellan 1997 och 2002 som en enda dimma och att hon hade svårt att ta in framgångarna och publikens uppskattning under tiden.

– Jag önskar att jag hade skrivit dagbok under den tiden, men det har jag inte. Nu flyter allt bara ihop och jag kommer inte ihåg så mycket. Jag tänker inte så ofta på det faktiskt och när jag gör det så kan jag tänka på det som en klumpgrej, men inte så ofta på enskilda händelser.

Hon fortsätter:

– Jag tog inte in all uppskattning, eller de Jerringpris jag fick. Det var först året efter att jag slutat tävla som det började sjunka in och jag tog in hur stort det faktiskt är att få de här utmärkelserna.

Jag minns att jag satt på golvet där vi bodde, med medaljerna runt halsen och sa att "nu är jag färdig med det här. Nu vill jag ha barn.

Men framgångarna hade också en baksida. Tuffast var det inför VM i Slovenien 2001. Världscupsegrarna haglade över henne, men inombords höll hon på att gå sönder.

– Det gick så himla bra och jag vann åtta världscuplopp efter varandra, bara vann och vann och vann. Till slut fattade jag inte att jag vann, jag var helt slut och var nästan inne i väggen. Jag tyckte mest synd om mig själv och grät för att jag var helt slut och kände all press utifrån. När man vinner blir det så mycket extra runt omkring som tar så mycket energi. Det är massor med media, dopingkontroller, prisutdelningar, sponsorgrejer – jättemycket som man måste orka med. Totalbelastningen blev för stor. Allt var egentligen bara positivt och jag var ju världens lyckligaste, för jag bara vann och vann, men ändå var jag så ledsen och orkade ingenting.

– Jag minns att det var Idrottsgalan här hemma i Sverige och de ringde och låg på mig om att jag måste komma, men jag kände bara att jag inte kunde. Jag kunde liksom inte åka dit och riskera att bli sjuk. Och jag hade inte tid eller ork heller, jag skulle bara vara hemma i två dagar och sedan åka vidare igen. Men då fick jag till svar att alla skulle bli så besvikna över att jag inte var där, och då fick jag dåligt samvete över det ...

Wolfgang var en fantastisk tränare, och utan hans hjälp, engagemang och passion så hade jag aldrig lyckats så bra som jag gjorde.

Från och till under hela karriären har Magdalena Forsberg dragits med ryggproblem. I samma veva som hon redan kämpade mentalt, ställdes hon för minst sagt rejäla utmaningar. Under hela förlägret i Italien inför VM 2001 kunde hon inte genomföra något träningspass och när hon förberedde sig inför sitt första VM-åk var det med tårarna rinnandes.

– Jag låg bara på en värmedyna, klev upp och åkte till start och efter loppet åkte jag direkt och lade mig igen. Jag kunde inte jogga eller någonting. Jag åkte bara och grät innan loppet, men när jag väl ställde mig på startlinjen slog väl endorfinerna till och jag kunde åka trots allt, men jag fick faktiskt lov att ta Voltaren för att kunna vara med och tävla och hålla smärtan i schack.

Under mästerskapets gång blev ryggen bättre och bättre. Till slut åkte hon hem med två guld och ett brons i bagaget.

Ångrar du något under din karriär?

– Jag går inte runt och ångrar saker ... Om jag skulle ha gjort något annorlunda skulle jag kanske ha satsat ännu mer på mental träning. Och jag skulle ju kunna ångra att jag inte skärpte mig ännu en liten hundradels sekund och hade någon extra träff som hade varit betydelsefull, men nej, jag gillar inte att gå och vara bitter. Det är absolut inte för mig.

Ja, vi måste ju prata om OS också. Då hade du ju skaplig press på dig. Hur ser du tillbaka på dina olympiska spel?

– OS 1998 var första gången jag kom som favorit till ett mästerskap. Jag var inte alls förberedd på hur det skulle vara och då körde det ihop sig helt. Där hade jag verkligen inte gjort min hemläxa inför mästerskapet. Men det jag tog med mig är att att man måste må bra, ha kul och trivas för att lyckas. Inför Salt Lake City 2002 hade jag jobbat jättemycket med det och gick in med inställningen att även om jag skulle misslyckas totalt så skulle jag i alla fall ha med mig en go känsla med hem. Efter karriären vill jag kunna tänka tillbaka på OS som något roligt och det kände jag inte efter första gången. Det slutade med två brons på tre medaljchanser och jag är supernöjd med det.

– Det är faktiskt bara en gång som jag har grämt mig lite och det var för bara ett par år sedan när jag insåg att jag hade vunnit om jag hade skjutit en mindre bom, och jag hade en miss som går in nio gånger av tio ... Men det är verkligen inget jag lider av i dag. Jag har två OS-medaljer och jag minns att jag satt på golvet där vi bodde, med medaljerna runt halsen och sa att "nu är jag färdig med det här. Nu vill jag ha barn."

Magdalena Forsberg om ...

Träningen med Wolfgang Pichler: "För mig var det superviktigt att veta att jag har gjort allt jag kan och förberett mig på absolut bästa sätt varje dag, så jag inte skulle stå där på tävlingarna i februari med en osäkerhet och fundera på passen som jag hade fuskat med tidigare eller så. Jag litade på Wolfgang och hans upplägg till 200 procent. Att få ställa sig på startlinjen med det upplägget som jag vet var det bästa, det blir man ju också bättre av. Vi hade delmål varje dag och träningspassen var ingenting som jag slarvade mig igenom. Det var minutstyrt och det fanns ett syfte bakom varje del, men för mig passade det bra. Wolfgang var en fantastisk tränare, och utan hans hjälp, engagemang och passion så hade jag aldrig lyckats så bra som jag gjorde. Han var väldigt viktig för mig."

Sista loppet i karriären (söndagen 24 mars 2002): "Jag hade bestämt två år innan att det skulle bli mitt sista lopp och just därför var det svårt att åka, för jag insåg verkligen att det var den sista gången. Att jag aldrig mer skulle tillhöra gänget med kompisar, tränare och konkurrenter. Jag åkte helt med huvudet under armen i det sista loppet. Men dagen innan vann jag stort och jag gick över mållinjen på lördagen och tänkte att "nu blir det inte bättre än så här". Det var tre saker som gjorde att det var perfekt att sluta och det var att jag var fortfarande var med och slogs i toppen. Det var jätteviktigt för mig, jag ville verkligen lyckas sista säsongen. Sedan var det att det fortfarande var kul att hålla på och att jag själv fick bestämma när jag skulle avsluta karriären."

Om Magdalena Forsberg

Född: 27 juli 1967.

Bor: I en villa i Bergeforsen.

Familj: Maken Henrik Forsberg och sönerna Erik och Olle.

Gör: Egenföretagare som jobbar som föreläsare, skogsägare, har styrelseuppdrag, jobbar med nätverket "Hello Sweden", samt diverse uppdrag på TV. Är dessutom ambassadör för Cancerfonden.

Karriären i siffror: 2 OS-medaljer, 6 VM-guld, 6 segrar i totala världscupen, 13 VM-medaljer, 42 segrar i världscupen, 87 pallplatser i världscupen.